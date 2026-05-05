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«Muy descontentos»: el Real Madrid y Kylian Mbappé están en ruta de colisión por el comportamiento del francés fuera del campo
«Falta de respeto al personal y retraso a la comida del equipo»
Según L'Équipe, Mbappé ha mostrado una actitud muy egocéntrica dentro y fuera del campo, lo que ha generado malestar en el club. Se le han concedido privilegios que molestan al resto del equipo.
Además, se le acusa de faltar al respeto a un miembro del cuerpo técnico en un entrenamiento y de llegar 40 minutos tarde a una comida de equipo sin recibir sanción alguna.
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«Mbappé, aislado, solo se lleva bien con las estrellas francesas»
Por el conflicto interno, Mbappé se aísla del plantel y, según «Marca», se aleja del equipo. Solo mantiene relación cercana con Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni y Eduardo Camavinga.
Las lesiones han marcado su temporada 2025-26, aunque a nivel individual ha brillado con 41 goles en todas las competiciones. En marzo, L'Equipe informó que el exdelantero del PSG llamó a Florentino Pérez para pedir que el equipo médico del Madrid dejara de tratarle.
Todo esto llegó tras la polémica de la resonancia magnética, cuando Mbappé tuvo que desmentir que el personal médico le hubiera hecho el estudio en la rodilla incorrecta.
Un viaje inoportuno a Italia
Según medios españoles, la lesión del jugador de 27 años en el 1-1 contra el Betis podría haber sido una excusa para alejarse del Real Madrid. Al parecer, el delantero estaba harto del club y buscaba distancia del vestuario y del cuerpo técnico.
L'Equipe añade que su escapada a Italia con la actriz Ester Exposito irritó a la afición y a gran parte de los empleados, quienes creyeron que no era la mejor preparación para el Clásico ante el Barcelona.
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Tensiones con Bellingham y Arbeloa
Las acusaciones de enfrentamientos recurrentes con Jude Bellingham y de una relación fría con el entrenador Álvaro Arbeloa no desaparecen. Además, Mbappé no está contento con la preferencia del equipo por Vinicius Junior; su vínculo tenso ha sido ampliamente documentado.
Arbeloa lucha por salvar su puesto tras una decepcionante temporada 2025-26 en la que el título de Liga parece destinado al Barcelona. Además, el equipo cayó en la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, por lo que apenas tiene motivos para pelear en el tramo final.
Se rumorea el regreso de José Mourinho al Bernabéu para sustituir a Arbeloa, y Mbappé ya había dado un «me gusta» a una imagen en redes que apuntaba a que el portugués volvería a entrenar al Madrid en 2026.