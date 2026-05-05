El informe afirma que Mbappé ha mostrado recientemente una actitud extremadamente «egocéntrica» dentro y fuera del campo, lo que ha provocado malestar en el club. Al parecer, sus privilegios irritan al resto del equipo.

Se le acusa de faltar al respeto a un miembro del cuerpo técnico en un entrenamiento y de llegar 40 minutos tarde a una comida de equipo sin recibir sanción en ninguna de las dos ocasiones.