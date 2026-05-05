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«Muy descontentos»: el Real Madrid y Kylian Mbappé, en conflicto por el comportamiento del francés fuera del terreno de juego
«Falta de respeto al personal y retraso a la comida de equipo»
El informe afirma que Mbappé ha mostrado recientemente una actitud extremadamente «egocéntrica» dentro y fuera del campo, lo que ha provocado malestar en el club. Al parecer, sus privilegios irritan al resto del equipo.
Se le acusa de faltar al respeto a un miembro del cuerpo técnico en un entrenamiento y de llegar 40 minutos tarde a una comida de equipo sin recibir sanción en ninguna de las dos ocasiones.
«Mbappé, aislado, solo se lleva bien con las estrellas francesas»
Debido al conflicto interno, Mbappé se aísla del resto de la plantilla y solo mantiene cercanía con sus compatriotas Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni y Eduardo Camavinga.
Las lesiones han marcado su temporada 2025-26, aunque a nivel individual ha brillado con 41 goles en todas las competiciones. En marzo, L'Equipe publicó que el exdelantero del PSG llamó a Florentino Pérez para que el cuerpo médico del Madrid dejara de tratarle.
La decisión llegó tras la polémica por la resonancia magnética de su rodilla, cuando el jugador tuvo que desmentir que el personal médico le hubiera examinado la rodilla incorrecta.
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Un viaje inoportuno a Italia
Según medios españoles, la lesión del jugador de 27 años en el 1-1 contra el Betis podría haber sido una excusa para alejarse del Real Madrid. Al parecer, el delantero ya estaba harto del club y buscaba distancia del vestuario y del cuerpo técnico.
L'Equipe añade que su escapada a Italia con la actriz Ester Exposito irritó a la afición y a gran parte de los empleados, quienes creyeron que no era la mejor preparación para el Clásico ante el Barcelona.
Tensiones con Bellingham y Arbeloa
Las acusaciones de enfrentamientos recurrentes con Jude Bellingham y de una relación fría con el entrenador Álvaro Arbeloa no han dejado de surgir. Además, Mbappé no está contento con la preferencia del equipo por Vinicius Junior, y su tensión ha sido ampliamente documentada.
Arbeloa lucha por salvar su puesto tras una decepcionante temporada 2025-26 en la que el título de Liga parece destinado al Barcelona. Además, el equipo fue eliminado de la Liga de Campeones por el Bayern de Múnich, por lo que apenas tiene motivos para pelear en el tramo final.
Se rumorea el regreso de José Mourinho al Bernabéu para sustituir a Arbeloa, y Mbappé ya dio «me gusta» a una imagen que apuntaba a que el portugués volvería a entrenar al Madrid en 2026.