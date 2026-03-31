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«Muy agresiva y bastante técnica»: la seleccionadora de las Lionesses, Sarina Wiegman, explica por qué ha convocado por primera vez a la internacional absoluta a Erica Parkinson, de 17 años, para los partidos contra España e Islandia
Parkinson recibió su primera convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra a los 17 años
Había mucho que analizar en la última convocatoria de Wiegman para la selección inglesa. Leah Williamson fue convocada, a pesar de no haber jugado en ninguno de los tres últimos partidos del Arsenal debido a una lesión en el tendón de la corva, mientras que Beth Mead también regresó tras perderse la última concentración por un problema en la espinilla. Sin embargo, no hubo tanta suerte con las lesiones para Ella Toone, Aggie Beever-Jones o Grace Clinton, ya que las tres se quedaron fuera debido a problemas persistentes.
Eso, sin embargo, allanó el camino para que una cara nueva entrara en la convocatoria, ya que Wiegman convocó a Parkinson por primera vez. A pesar de tener solo 17 años, la joven centrocampista ofensiva lleva tres temporadas jugando regularmente en la máxima categoría del fútbol portugués, con el Valadares Gaia, y también ha estado con la selección sub-23 de Inglaterra en las últimas concentraciones internacionales. Ahora, da un gran paso adelante al incorporarse a la selección absoluta de las Lionesses.
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Explicación: Por qué Wiegman ha convocado al joven talento Parkinson
En una rueda de prensa celebrada el martes, se le preguntó a Wiegman qué la había llevado a hacer esa invitación sorpresa a Parkinson. «La hemos convocado porque nos falta un poco de profundidad en el centro del campo debido a las lesiones de Ella Toone y Grace Clinton, así que, lógicamente, tenemos que buscar a la siguiente opción», explicó la seleccionadora inglesa. «Erica ha seguido el camino. Juega en Portugal. Lo ha hecho bien con la sub-23. Es una centrocampista ofensiva muy dinámica que quiere ir hacia adelante y también es muy agresiva y bastante técnica. Por supuesto, es un gran salto pasar de la sub-23 y la competición portuguesa a nuestra selección absoluta, pero tiene la oportunidad de demostrar de qué está hecha a nuestro nivel.
«Creo que está preparada para incorporarse. Creo que, para cualquier jugadora joven que llega a nuestro entorno por primera vez, es normal sentir cierta ansiedad. Como sabemos, es un equipo que ha jugado a un nivel muy alto, así que, para cualquier jugadora, supone realmente un salto cualitativo. No vamos a forzar nada. Va a incorporarse y va a demostrar [lo que puede hacer] y espero que lo disfrute. No espero que entre en el once inicial de inmediato. Eso no es lo que esperamos. Es un proceso de aprendizaje para ella. Pero sí espero que pueda adaptarse rápidamente al nivel que se requiere en nuestro entorno senior.
«Se quedó sorprendida. Dijo que se había quedado sin palabras, pero estaba muy contenta, sorprendida y emocionada, por supuesto».
Podía jugar con cuatro selecciones: ¿por qué eligió Inglaterra?
Parkinson tiene una historia fascinante. Nacida en Singapur de padre inglés y madre japonesa, también puede jugar con Portugal, país en el que reside desde los 10 años. Habla cuatro idiomas y ya cuenta con más de 70 partidos en la categoría sénior a sus espaldas, tras debutar con el Valadares Gaia con tan solo 15 años. Desde entonces, Parkinson no ha dejado de mejorar y fue nombrada mejor jugadora joven de la Liga BPI la temporada pasada. Va camino de superar sus contribuciones goleadoras de aquella campaña también esta temporada, con cuatro goles y dos asistencias en 14 partidos de liga disputados hasta ahora.
En cuanto a por qué Parkinson ha elegido representar a Inglaterra, en lugar de cualquiera de las otras tres naciones para las que cumple los requisitos, la adolescente explicó el año pasado que fue «el primer país que me invitó al centro de entrenamiento nacional». «Enviaron a un ojeador a Portugal para ver mis partidos. En aquel momento jugaba con chicos. Vieron algunos vídeos míos en Internet y se dieron cuenta de que era medio inglesa», dijo. «Una vez que llegué aquí, me gustó mucho la cultura. Todo el mundo es amable, pero también ambicioso. Me gustó la forma en que Inglaterra se comportaba en los entrenamientos y el estilo de juego en los partidos».
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¿Cuándo podría debutar Parkinson con las Lionesses?
Hay que reconocer que es poco probable que Parkinson debute con la selección absoluta en el próximo partido de las Lionesses. El equipo de Wiegman recibirá a España, actual campeona del mundo, en Wembley el 14 de abril, con el objetivo de mantenerse por delante de La Roja en su grupo de clasificación para el Mundial. Solo el equipo que termine en lo más alto de la tabla se asegurará una plaza automática para el torneo que se celebrará en Brasil el año que viene, mientras que los demás tendrán que pasar por la fase de repesca.
Sin embargo, dado que unos días después se enfrentarán a Islandia —a quien Inglaterra venció con holgura en su primer encuentro a principios de este mes—, podría haber una oportunidad para la joven si causa buena impresión. Las Lionesses cerrarán esta fase de clasificación en junio, con un desplazamiento a España y el partido en casa contra Ucrania. Parkinson esperará poder formar parte de esa concentración también.