Mundial 2026: ¿Qué selecciones se han clasificado y cuáles participan por primera vez? Participantes, calendario, sorteo, formato, fase de grupos y rivales de Alemania

Los 48 participantes del próximo Mundial se repartieron en cuatro bombos según su posición en la clasificación mundial. Así, el sorteo de la fase de grupos se organizó en cuatro bombos de doce equipos cada uno.

En el bombo 1 ya estaban confirmados los tres anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. Las plazas restantes se asignaron según la clasificación mundial actual de la FIFA. Alemania, primera de su grupo en la fase de clasificación, evitó así a potencias como Argentina o Francia en la fase de grupos.

Finalmente quedó encuadrada en un grupo exigente, aunque el objetivo es avanzar a la fase eliminatoria. El equipo de Julian Nagelsmann debutará el 14 de junio ante Curazao, el 20 enfrentará a Costa de Marfil y cerrará la fase de grupos el 25 contra Ecuador.