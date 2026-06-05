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Christian Guinin

Traducido por

Mundial 2026, España: ¿Por qué nadie canta el himno nacional?

Alemania
España
World Cup

En el Mundial 2026 se obligará a reproducir los himnos de ambos equipos antes de cada partido. Normalmente los jugadores los cantan a pleno pulmón, pero en los partidos de España no ocurre.

La «Marcha Real», himno español, carece de letra.

En Europa, solo San Marino, Bosnia-Herzegovina y Kosovo comparten esta característica.

  • Mundial 2026, España: ¿Por qué nadie canta el himno nacional español? - La historia de la «Marcha Real»

    El himno aparece mencionado por primera vez en 1761 en el «Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española», de Manuel de Espinosa de los Monteros, bajo el título de «Marcha Granadera».

    Durante la Segunda República (1930-1939) fue reemplazada por el «Himno de Riego», pero el general Francisco Franco la restituyó en 1939. En su régimen (1939-1975) se le añadieron versos de José María Pemán. Sin embargo, nunca se adoptó oficialmente.

    Desde entonces, la «Marcha Real» ha permanecido más de 250 años sin letra oficial, aunque a menudo se le han añadido textos populares.

    En 2018 la cantante Marta Sánchez propuso una letra elogiada por el presidente Mariano Rajoy, pero rechazada por músicos y prensa. Ese mismo año el cantautor Alejandro Abad presentó otra propuesta.

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  • Mundial 2026, España: ¿Por qué nadie canta el himno nacional español? - Datos sobre la «Marcha Real»

    • Título del himno: Marcha Real
    • Compositor: Manuel de Espinosa
    • Año de introducción: 1770
    • Duración: 1:02 min.

  • Mundial 2026: datos y fechas del Mundial

    FechaEvento
    Jueves 11 de junio de 2026, 21:00 hPartido inaugural del Mundial 2026 en Ciudad de México
    Lunes 15 de junio de 2026, 18:00 hEspaña - Cabo Verde
    Domingo 21 de junio de 2026, 18:00 hEspaña - Arabia Saudí
    Sábado 27 de junio de 2026, 2:00 hUruguay - España
    Domingo 19 de julio de 2026, 21:00 hFinal del Mundial 2026 en Nueva Jersey