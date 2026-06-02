Mourinho podría remodelar el centro del campo. En los dos últimos años, sin títulos, se ha notado la ausencia de Toni Kroos y Luka Modric.

Busca un mediocentro defensivo que proteja a la defensa y aporte equilibrio, y un creador capaz de desbloquear marcajes cerrados.

Al mismo tiempo, pide un creador de juego capaz de dominar el último tercio y romper líneas defensivas. Incluso se ha especulado con el regreso de Modric, de 40 años.