Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
FBL-POR-LIGA-ESTORIL-BENFICAAFP
Bart DHanis

Traducido por

Mourinho ya vio suficiente y tiene clara su opinión sobre Dean Huijsen y Rüdiger

Fichajes
J. Mourinho
Real Madrid
Primera División
Benfica

José Mourinho ve graves problemas en la defensa del Real Madrid, según Diario AS. El técnico portugués solo considera a Antonio Rüdiger apto para el once titular y duda del resto. Quiere acompañarlo de un fichaje que compita con Dean Huijsen, Eder Militão y Raúl Asencio por el otro puesto en el once, y no descarta que los tres salgan este verano.

  • Mourinho no está del todo satisfecho con los laterales. Tras la marcha de Dani Carvajal, el Real Madrid necesita al menos un suplente para Trent Alexander-Arnold, cuya titularidad no es segura. Si Fran García seva, hará falta otro lateral izquierdo.


    • Anuncios

  • Mourinho podría remodelar el centro del campo. En los dos últimos años, sin títulos, se ha notado la ausencia de Toni Kroos y Luka Modric.

    Busca un mediocentro defensivo que proteja a la defensa y aporte equilibrio, y un creador capaz de desbloquear marcajes cerrados.

    Al mismo tiempo, pide un creador de juego capaz de dominar el último tercio y romper líneas defensivas. Incluso se ha especulado con el regreso de Modric, de 40 años.

  • Según se dice, Mourinho —cuya vuelta como entrenador será definitiva solo si Florentino Pérez es reelegido presidente el 7 de junio— habría comunicado a los responsables que busca jugadores que ansíen el éxito y se entreguen por completo al equipo. Para él, la mentalidad importa más que el renombre o el estatus de superestrella. Según su análisis, en las dos últimas temporadas han faltado compromiso y espíritu de equipo.