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Cristiano Ronaldo World Cup trophy PortugalGetty/GOAL
Emanuele Tramacere

Traducido por

Mourinho: «Si quitas a Cristiano Ronaldo, Portugal se convierte en un equipo normal»

C. Ronaldo
J. Mourinho
Portugal
Mexico vs Portugal
Mexico
Amistosos
Inter Milán
Juventus

Portugal se llevó un mal empate a 0-0 en el partido que disputó esta noche en el Estadio Azteca de Ciudad de México contra México. Un partido en el que participaron muchos talentos importantes de la selección portuguesa, como Nuno Mendes, Chico Conceicao, Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Vitinha y Joao Neves, pero en el que no estaba prevista la participación de la estrella Cristiano Ronaldo.


Y precisamente esta ausencia, a menudo solicitada por la opinión general de la afición en Portugal, ha desatado, sin embargo, a otro grande de la historia del fútbol del país, el entrenador del Benfica José Mourinho, quien, al comentar el partido, ha subrayado que esta selección se ve realmente mermada cuando CR7 no está.


  • «UN EQUIPO NORMAL»

    Mourinho ha vuelto a destacar la mediocridad de Portugal sin el peligro ofensivo de la estrella del Al-Nassr: «Si quitas a Cristiano Ronaldo, Portugal parece un equipo cualquiera de nivel medio».

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  • CONTRA LOS AFICIONADOS

    «La gente sigue pidiendo que no lo convoquen. Bueno, hoy no ha jugado y ya habéis visto el resultado. No hay peligro, los rivales no tienen miedo. Simplemente es un equipo al que México está presionando».

  • RONALDO INTIMIDA A SUS RIVALES

    «Cuando Ronaldo está en el campo, los rivales se lo piensan dos veces. Sin él, ni siquiera se lo piensan».