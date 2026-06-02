AFP
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Morgan Rogers quiere fichar por el Arsenal, aunque Julián Álvarez sigue siendo el delantero soñado para los Gunners
El Arsenal acelera sus planes para reforzar la línea de ataque
Tras ganar la Premier League, el Arsenal se ha lanzado al mercado de fichajes. Mikel Arteta quiere más opciones ofensivas para consolidar el título.
Según la BBC, el delantero del Aston Villa Rogers es su objetivo prioritario. Su versatilidad, ya que puede actuar en la banda izquierda y en varias posiciones de ataque, se valora especialmente. El jugador estaría dispuesto a fichar por el Emirates Stadium este verano.
Pese a ello, el club londinense mantiene su interés en el astro del Atlético, Álvarez, valorado en más de 120 millones de libras, aunque el Barcelona también lo sigue de cerca.
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Las ventas podrían ser clave para que el Arsenal lleve a cabo sus planes.
La estrategia de fichajes del Arsenal está limitada por motivos económicos. Después de invertir unos 250 millones de libras la temporada pasada y pagar altas primas por el éxito, el club debe manejar con cuidado su presupuesto en este mercado.
Varios jugadores podrían salir para hacer sitio a nuevas incorporaciones. El futuro de Gabriel Jesús, Gabriel Martinelli y Leandro Trossard es incierto, y se baraja también la venta del canterano Ethan Nwaneri por sus beneficios económicos.
Cambios importantes en otros puestos
La posible reestructuración va más allá de la delantera. Ben White, Christian Norgaard, Fabio Vieira y Reiss Nelson podrían marcharse, mientras que Jakub Kiwior ya fichó por el Oporto. Además, el Arsenal planifica a largo plazo: sigue valorando al joven del Bournemouth Eli Junior Kroupi y ha incluido al prometedor delantero del Leicester City Jeremy Monga en su lista de objetivos.
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El Arsenal se enfrenta a decisiones clave en el mercado de fichajes
Las próximas semanas definirán la magnitud de la reestructuración del Arsenal este verano. Los fichajes de Rogers, Álvarez u otros objetivos clave dependerán de la capacidad del club para obtener ingresos mediante la venta de jugadores. Al mismo tiempo, el Arsenal buscará equilibrar sus metas inmediatas y su planificación a largo plazo, incorporando tanto estrellas consolidadas como jóvenes promesas para la nueva temporada.