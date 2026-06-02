Getty
Traducido por
Morgan Rogers podría fichar por el Barcelona o el Real Madrid, mientras que el Aston Villa es advertido de no intentar contratar a Gabriel Jesús, cinco veces campeón de la Premier League, por 20 millones de libras
Los grandes clubes europeos se interesan por Morgan Rogers
El meteórico ascenso de Rogers no ha pasado desapercibido. El excentrocampista del Villa, Andy Townsend, afirma que este delantero de 23 años tiene el potencial para jugar en los clubes más importantes del mundo. Desde su llegada a Villa Park, Rogers ha impresionado con su potencia y versatilidad, cualidades que ahora le han valido el interés de los grandes clubes europeos.
«Sinceramente, creo que es el tipo de jugador que podría ir a cualquier equipo», declaró Townsend a OLBG. «Podría ir al Barcelona, al Real Madrid, lo que se te ocurra, porque no hay muchos que puedan hacer eso. No ha sido su mejor temporada con el Villa, pero sigue siendo muy eficaz». Estos comentarios llegan mientras se rumorea que el Arsenal, campeón de la Premier, le sigue de cerca para reforzar su ataque.
- AFP
El factor Thomas Tuchel y los rumores sobre el PSG
El futuro de Rogers dependerá mucho de su actuación en la escena internacional. Si brilla con Inglaterra en la Copa América bajo la dirección de Thomas Tuchel, su valor de traspaso podría dispararse, atraendo a clubes como el París Saint-Germain y poniendo a prueba la capacidad del Villa para retenerlo.
«Lo que defina el verano de Morgan dependerá de lo que ocurra con Inglaterra. Tuchel ve su talento», añadió Townsend. «Si lo consigue, sería muy difícil para el Villa rechazar una oferta tan elevada».
Y añadió: «¿Rogers al PSG? Sería emocionante, porque ese equipo puede mantenerse unido otros dos o tres años, así que ir allí sería un gran paso».
Gabriel Jesús, una advertencia para Unai Emery
Aunque Rogers podría marcharse, se ha especulado con que el Villa ficharía al delantero del Arsenal Gabriel Jesús para reforzar su delantera. Sin embargo, Townsend cree que el internacional brasileño, con cinco títulos de la Premier League con el Manchester City y los Gunners, supone un riesgo demasiado grande por sus persistentes problemas físicos.
«No veo a Gabriel Jesús fichando por el Villa. Por esa cifra habrá muchos interesados, pero ha sufrido muchas lesiones», advirtió Townsend. «Hay que tener cuidado. Aunque admiro su trabajo y esfuerzo, su historial de lesiones preocupa. Villa debe invertir con prudencia».
- Getty Images Sport
Los riesgos financieros y el dilema de Ollie Watkins
La valoración de 20 millones de libras (27 millones de dólares) de Jesús lo convierte en una ganga para un jugador de su nivel, pero su fichaje dependerá de si el Villa recibe una oferta millonaria por Ollie Watkins. Sin una venta importante, pagar tanto por un jugador con lesiones irregulares es un riesgo que podría perjudicar al equipo en la Liga de Campeones.
«Es barato por veinte millones, sin duda. Ha ganado la liga con Arsenal y City, sabe cómo hacerlo», apuntó Townsend. «Pero el problema son sus lesiones. ¿Jugarará 32 partidos? Si solo aporta 20 por temporada, no basta. Para un club como el Villa hace falta más, así que no veo que sea la opción adecuada».