Morgan Rogers, objetivo del Arsenal, habla de los rumores de fichaje y asegura que él y Jude Bellingham «pueden jugar juntos» con Inglaterra en el Mundial 2026

La estrella del Aston Villa lidia con rumores tras el interés del Arsenal, campeón de la Premier League, en el versátil centrocampista. Después de una temporada con 14 goles y 12 asistencias, informes indican que Mikel Arteta lo ve como un fichaje clave para reforzar el ataque y defender el título.

Desde la concentración de Inglaterra en West Palm Beach, Rogers admitió que ser el centro de una batalla por su traspaso de 80 millones de libras puede ser una distracción. «Creo que la primera vez que ocurrió, lo fue», declaró al programa de Netflix The Rest is Football. «Te encuentras en una situación incómoda, sin darte cuenta de que la gente tiene tanto interés en ti y sin ser del todo consciente de ello. Pero con la edad aprendes a ignorar el 95 % de ese ruido, a escucharlo sin que te afecte y a centrarte en tu juego».