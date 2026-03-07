En el podcast Private Story, con la presentadora Ami Charlize, Taylor reflexionó sobre los primeros días de su relación. Charlize mencionó los rumores que rodeaban a la pareja y le preguntó: «¿Quieres contarle a todo el mundo lo que está pasando?». Taylor admitió que al principio tenía dudas sobre la relación debido a varios factores, y explicó que unas vacaciones juntos supusieron un punto de inflexión importante para la pareja.

«Acabamos yendo de vacaciones y siento que eso lo cambió todo», dijo Taylor. «Y después de eso, empezamos una relación. Todo iba muy bien, pensaba yo. Y entonces, sí, descubrí que me había engañado. Me quedé en plan: "Vaya". Así que eso fue todo, lo cual no fue muy bien».

La influencer de 30 años destacó que su decisión de terminar la relación fue inmediata, alegando falta de confianza. En el podcast dijo: «Si alguien me hiciera eso, aunque te quisiera mucho, no podría mirarte de la misma manera. No puedo confiar en alguien así. Sinceramente, esa situación fue un poco loca».