Morgan Rogers advirtió contra un traspaso al «cementerio» del Manchester United, mientras que al mediapunta del Aston Villa también se le explica por qué debería evitar el Chelsea

El Villa no tiene por qué plantearse una venta, ya que Rogers tiene contrato hasta 2031. Esas condiciones contribuyen a mantener su precio de venta lo más alto posible. Se ha sugerido que habría que poner sobre la mesa una suma de nueve cifras para que se consideraran las negociaciones de salida.

Se dice que varios equipos están sopesando si esa cifra tendría sentido para sus respectivos proyectos, ya que el juego de Rogers aún tiene mucho potencial por desarrollar. Es posible que aún se le dé la oportunidad de ocupar el puesto de número 10 de Inglaterra —por delante de jugadores como Jude Bellingham— en el Mundial de 2026.

Tras ver cómo su cotización se disparaba con los Villans, tras dejar el Manchester City para pasar una temporada en la Championship con el Middlesbrough, a Rogers le han explicado por qué no tiene por qué plantearse un cambio de aires.

Se dice que desde Old Trafford le han lanzado miradas de admiración, pero la irregularidad ha sido un problema para el Manchester United a lo largo de varias temporadas y no todo el mundo está convencido de que los Red Devils —que ahora ocupan el tercer puesto en la tabla de la Premier League— hayan vuelto a la senda correcta.