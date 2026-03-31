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Morgan Rogers advirtió contra un traspaso al «cementerio» del Manchester United, mientras que al mediapunta del Aston Villa también se le explica por qué debería evitar el Chelsea
Contrato a largo plazo y convocatoria con la selección inglesa: el ascenso de Rogers en Villa Park
El Villa no tiene por qué plantearse una venta, ya que Rogers tiene contrato hasta 2031. Esas condiciones contribuyen a mantener su precio de venta lo más alto posible. Se ha sugerido que habría que poner sobre la mesa una suma de nueve cifras para que se consideraran las negociaciones de salida.
Se dice que varios equipos están sopesando si esa cifra tendría sentido para sus respectivos proyectos, ya que el juego de Rogers aún tiene mucho potencial por desarrollar. Es posible que aún se le dé la oportunidad de ocupar el puesto de número 10 de Inglaterra —por delante de jugadores como Jude Bellingham— en el Mundial de 2026.
Tras ver cómo su cotización se disparaba con los Villans, tras dejar el Manchester City para pasar una temporada en la Championship con el Middlesbrough, a Rogers le han explicado por qué no tiene por qué plantearse un cambio de aires.
Se dice que desde Old Trafford le han lanzado miradas de admiración, pero la irregularidad ha sido un problema para el Manchester United a lo largo de varias temporadas y no todo el mundo está convencido de que los Red Devils —que ahora ocupan el tercer puesto en la tabla de la Premier League— hayan vuelto a la senda correcta.
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Preguntas sobre el fichaje que Rogers le hará al Aston Villa
Saunders entra en esa categoría, y el exdelantero del Villa comentó a PariuriX.com sobre los rumores de traspaso que no le hacen gracia: «Morgan Rogers tiene clase. Para ser un jugador corpulento, se mueve muy bien con el balón y se desenvuelve bien en espacios reducidos. Siempre conserva la posesión y se libera de situaciones difíciles, además de ser capaz de marcar goles.
«Sinceramente, no creo que Rogers deba irse a ningún sitio, pero me imagino la conversación cuando Unai Emery le llame. Rogers le preguntará a Emery a quién piensa fichar el Aston Villa. Le dirá: “Si quieres que me quede, ¿a quién vamos a fichar? ¿Estamos comprando en Lidl o en una tienda cara?”
«Necesitan jugadores si quieren dar el siguiente paso. Tienen las manos atadas por el Fair Play Financiero, pero los propietarios tienen que fichar jugadores si quieren alcanzar el siguiente nivel. ¿Por qué no ficharon a Julián Álvarez? Necesitan jugadores así. ¿Por qué no fichan a los mejores jugadores del mundo?
«Juegan tres veces por semana y la plantilla lo ha hecho excepcionalmente bien, algo que realmente no se esperaba, pero deberían dar aún más de sí».
Se aconseja a Rogers que descarte al Manchester United y al Chelsea
Saunders añadió, al referirse a por qué Rogers debería mantenerse alejado de los grandes clubes que, según se dice, estarían dispuestos a incorporar sus habilidades a sus plantillas: «Se habla del Manchester United y del Chelsea en relación con Rogers, pero el Aston Villa es mejor que ambos. No le recomendaría que fichara por ellos. Ya hemos visto lo que pasa cuando te vas al Manchester United. Es como un cementerio.
«Parece que van por buen camino y se han deshecho de muchos jugadores con mala actitud, pero tuvieron que tocar fondo antes de hacerlo. Ahora pueden fichar a jugadores que quieran jugar cuando hace frío».
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¿Se fijaría el Manchester United en Rogers si Fernandes se marcha?
El United ha anunciado que el internacional brasileño Casemiro dejará el club como agente libre este verano. También se está especulando sobre si el capitán del equipo, Bruno Fernandes, podría verse tentado a fichar por la Liga Profesional de Arabia Saudí gracias a las lucrativas ofertas procedentes de Oriente Medio.
Si el portugués se marchara, jugadores como Rogers entrarían sin duda en el radar de fichajes de los Red Devils. Se cree que el United dispone de dinero para gastar este verano, pero se necesitarían grandes dotes de negociación para convencer al Villa de que se desprenda de su jugador más creativo, especialmente si además consiguen clasificarse para la Liga de Campeones esta temporada gracias a su posición en la máxima categoría o a un triunfo en la Europa League.