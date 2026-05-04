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Morgan Gibbs-White y Robert Sánchez muestran las graves lesiones faciales que sufrieron tras chocar violentamente en la victoria del Nottingham Forest sobre el Chelsea
Imágenes impactantes difundidas en redes sociales
Gibbs-White publicó en Instagram una foto de su herida para informar a sus seguidores. La imagen mostraba una profunda laceración suturada que iba desde la frente hasta el puente de la nariz, además de importantes hematomas alrededor de los ojos.
A pesar de lo impactante de la herida, el jugador del Forest mantuvo el buen humor tras la victoria por 3 puntos en el oeste de Londres. Junto a una foto con pulgar arriba, escribió: «Gracias por los mensajes. ¡Gran victoria! Enhorabuena, Taiwo Awoniyi».Instagram/morgangibbswhite
Sánchez envía un mensaje de apoyo.
La colisión fue tan fuerte que Robert Sánchez tuvo que ser sustituido por Filip Jorgensen. Sánchez recibió atención médica y luego mostró en redes la sutura en su cabeza, prueba del impacto.
Tras el partido se acercó a su rival en un gesto deportivo y le escribió en redes: «Parece que te ha ido peor que a mí; espero que estés bien, grandullón».Social Media / Instagram Stories
Pereira ofrece información actualizada sobre su disponibilidad para la Europa League
A pocos días de la semifinal de la Europa League contra el Aston Villa, el técnico del Nottingham Forest, Vitor Pereira, teme por la integridad física de su jugador estrella. Aunque los protocolos de la UEFA exigen seis días de reposo tras una conmoción cerebral, el entrenador confía en que la lesión solo sea superficial.
Tras el partido, Pereira declaró: «No, no. No lo creo. He hablado con él; habla con normalidad y lo recuerda todo. Lo único es fijarse en la cara y el dolor. Gibbs White tiene un corte profundo, pero es un luchador; tiene una mentalidad fuerte. Espero que nuestro departamento médico pueda hacer magia para ponerlo a punto, porque es importante para nosotros, un jugador muy importante para nosotros».
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Una tarde memorable para el Forest en Stamford Bridge
La lesión de Gibbs-White, sumada a la de Jesse Derry en la primera parte, empañó la jornada. Pese a ocho cambios en su once, el Forest dominó.
Taiwo Awoniyi abrió el marcador de cabeza a los dos minutos e Igor Jesus amplió la ventaja desde el punto de penalti. Cole Palmer falló un penalti para los locales y, tras el descanso, Awoniyi sentenció con el tercero. Una impresionante chilena de Joao Pedro fue solo un gol de consolación. El Forest celebró una victoria histórica empañada solo por las lesiones de sus jugadores.