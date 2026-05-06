Morgan Gibbs-White usa una máscara tras sufrir una grave lesión en la cabeza. El Nottingham Forest informa sobre su estado físico antes de visitar al Aston Villa en la semifinal de la Europa League

Según el Nottingham Post, a Gibbs-White le han tomado las medidas para una máscara protectora, pues trabaja para estar listo para el próximo partido decisivo de la Europa League. Sufrió un profundo corte en la frente que requirió puntos durante la victoria 3-1 contra el Chelsea el lunes. El entrenador Vitor Pereira confirmó que el jugador ha tomado medidas para proteger la lesión y bromeó ante los medios diciendo: «¡Creo que sí, pero no sé de qué color es! Creo que ayer fue a hacerse la máscara». El Forest necesita a su talismán para mantener la ventaja de un gol en el global.