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Morgan Gibbs-White usa una máscara tras sufrir una grave lesión en la cabeza. El Nottingham Forest informa sobre su estado físico antes de visitar al Aston Villa en la semifinal de la Europa League
Audición a ciegas para Gibbs-White
Según el Nottingham Post, a Gibbs-White le han tomado las medidas para una máscara protectora, pues trabaja para estar listo para el próximo partido decisivo de la Europa League. Sufrió un profundo corte en la frente que requirió puntos durante la victoria 3-1 contra el Chelsea el lunes. El entrenador Vitor Pereira confirmó que el jugador ha tomado medidas para proteger la lesión y bromeó ante los medios diciendo: «¡Creo que sí, pero no sé de qué color es! Creo que ayer fue a hacerse la máscara». El Forest necesita a su talismán para mantener la ventaja de un gol en el global.
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Decisiones de última hora en el City Ground
Pereira espera hasta el último momento para definir el once que visitará Villa Park. Varios titulares aún se recuperan de pequeñas lesiones. Sobre Gibbs-White, el técnico portugués comentó: «Tiene molestias. Ya veremos. Tenemos hasta mañana para valorar si está en condiciones. Es una gran incógnita. La decisión la tomaremos de forma conjunta con el jugador y el departamento médico, pero aún no hemos tenido la última reunión».
Preocupaciones por el estado físico de toda la plantilla
La lista de lesionados del Forest crece: Murillo, Ola Aina, Ibrahim Sangaré y Dan Ndoye son duda. Pereira, prudente, afirmó que la identidad del equipo no cambiará por las bajas. «No dudo de Morgan, sino de los lesionados, así que aún no decido. Pero en mi mente tengo un plan A, B y C. Tenemos muchas dudas por las lesiones; podemos dudar de los jugadores que podrían estar en forma, pero no podemos dudar de nuestro espíritu, de lo que queremos, de cómo creemos, de nuestra resiliencia ni de lo que debemos hacer tácticamente. Eso nunca puede fallar».
- AFP
De cara a la final
Pereira confirmará su once tras el entrenamiento del miércoles, con el equipo listo para defender el 1-0. Si el Forest elimina al Villa, jugará la final de la Europa League contra el Freiburg o el Braga, que ganó 2-1 en la ida.