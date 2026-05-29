Getty
Traducido por
Morgan Gibbs-White se anima a perseguir un sueño que «el dinero no puede comprar», mientras un antiguo compañero del Nottingham Forest habla de su estatus de leyenda y de su «mayor cualidad»
Gibbs-White ha demostrado que su fichaje de 42 millones de libras ha valido la pena.
Gibbs-White acaba de vivir su mejor temporada como profesional: marcó 18 goles en 53 partidos con el Forest en todas las competiciones. Ayudó a evitar el descenso y, como capitán, guió a los Reds hasta las semifinales de la Europa League.
Pese a ello, Tuchel no le incluyó en la lista para el Mundial de 2026, lo que sorprendió a muchos. Su juego elegante y su liderazgo siguen creciendo, y ya es un referente para todo el equipo.
El Forest ha rentabilizado un traspaso que podría llegar a 42 millones de libras (56 millones de dólares) con variables, y trabaja para que Gibbs-White siga en el club.
- Getty
¿Qué hace especial a Gibbs-White, el talismán del Forest?
Colback, que estaba en el Forest cuando ficharon al canterano de los Wolves tras el ascenso de 2022, dijo a GOAL —con BallyBet— sobre las cualidades de MGW: «Morgan ya destacaba desde los primeros entrenamientos; es uno de los mejores con los que he trabajado.
Su mayor virtud es el trabajo: se esfuerza como nadie y arrastra al equipo. Esta temporada lo ha demostrado. Los ‘10’ no siempre trabajan tanto, pero él marca la pauta.
«En cuanto a su habilidad, cuando lo fichamos pensé que era mucho dinero, pero ahora parece una bagatela. Técnicamente, es uno de los mejores con los que he jugado».
¿Podrá Gibbs-White unirse a Pearce y Collymore en la lista de los grandes de todos los tiempos?
Colback habló en un evento de Bally Bet donde Mark Crossley y otras leyendas del Forest jugaron contra unos veteranos All-Stars. En el City Ground se vieron varias caras conocidas.
Gibbs-White, tras cuatro temporadas en Trentside, va camino de convertirse en un icono de los Reds. Al ser preguntado si puede unirse a los grandes de la actualidad —como Stuart Pearce, Roy Keane y Stan Collymore—, Colback añadió: «Es como con Elliot Anderson: esperas que se quede.
Tuvo la oportunidad de irse al Tottenham y se quedó, así que supongo que disfruta aquí. A veces los jugadores se apresuran a fichar por equipos más grandes, pero lo que puede lograr aquí en términos de legado es algo que el dinero no puede comprar.
Sin embargo, nadie sabe si se ha quedado fuera del Mundial por su actual equipo. No puedo hablar por él, pero todos en el Forest deseamos que se quede».
- Getty
Probablemente se aborde la renovación del contrato en algún momento.
Bally Bet, patrocinador principal del Nottingham Forest, quiere reconocer a los jugadores de base con larga trayectoria. La leyenda del Forest Mark Crossley formó la primera selección de veteranos «All-Stars», un homenaje al fútbol de base.
Con la ayuda de otras leyendas del club, Crossley conformó el Bally Bet All-Stars. Los elegidos vivieron una experiencia de primer nivel: dejaron los campos de entrenamiento y jugaron en el City Ground contra un equipo de exjugadores del Forest el 28 de mayo.
Gibbs-White ha brillado en ese escenario, acumulando 171 partidos con el Forest. Su contrato vence en 2028, pero es probable que pronto se negocie una extensión, pues Evangelos Marinakis y su equipo quieren que este mago del balón se convierta en un héroe de larga trayectoria.