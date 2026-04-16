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Moises Caicedo firma un nuevo y lucrativo contrato con el Chelsea
El Blues premia a su motor en el centro del campo
El jugador de 24 años, clave en los títulos de la Conference League y el Mundial de Clubes, presionaba para mejorar sus condiciones y finalmente lo ha conseguido, según BBC Sport. Su anterior contrato, firmado tras su llegada del Brighton en 2023 por un récord británico de 100 millones de libras (115 con variables), ya fue superado por los 125 millones que el Liverpool pagó por Alexander Isak. El nuevo acuerdo, válido hasta 2033, garantiza que el mediocampista seguirá siendo clave para el Chelsea.
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Renovaciones estratégicas en Stamford Bridge
Es el segundo de varios acuerdos para premiar a los mejores jugadores del Chelsea: el capitán Reece James ya firmó y el club negocia al menos uno más antes de que acabe la temporada. Este modelo, basado en incentivos, premia el rendimiento y la regularidad.
Antes, el club ya había concedido un aumento similar a Cole Palmer por su rendimiento, dentro de una estructura de incentivos ligada a objetivos como clasificar a la Champions. Consideran a Caicedo esencial en su regreso a la cima europea.
Grandes aspiraciones para Caicedo
Durante el parón internacional, al preguntarle si ficharía por el Real Madrid, Caicedo respondió: «Ahora mismo estoy centrado en mi club. Quiero convertirme en una leyenda». El Chelsea lo ve como uno de los mejores centrocampistas del mundo y es capitán, lo que refleja su liderazgo en una plantilla joven.
La temporada pasada fue el único jugador que jugó todos los partidos de la Premier League con el exentrenador Enzo Maresca, y en la actual lleva 42 partidos y cinco goles desde el centro del campo defensivo. Su resistencia y su inteligencia táctica lo convierten en el primer nombre en la alineación del actual entrenador, Liam Rosenior.
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El futuro de Fernández no está claro.
Enzo Fernández y Levi Colwill han negociado su renovación en los últimos seis meses. Fernández acaba de cumplir dos partidos de sanción por comentar, durante la concentración con la selección, que quiere vivir en Madrid, lo que alimentó los rumores sobre su fichaje por el Real Madrid.
Tras la sanción impuesta por el entrenador Rosenior, su agente, Javier Pastore, declaró a The Athletic: «Se merece mucho más de lo que gana». El Chelsea, sexto en la Premier, recibe al Manchester United en Stamford Bridge con la mira en la quinta plaza que da acceso a la Liga de Campeones. Fernández podría volver a formar pareja con Caicedo en el centro del campo.