Al parecer, Souness ha visto lo suficiente esta temporada como para tomar una decisión. El excentrocampista asistió al Community Shield en agosto y se marchó con dudas, esperando que unos cuantos partidos ayudaran a Salah a encontrar su ritmo. Avancemos hasta marzo, y su opinión no ha cambiado.

«Lo que ocurre, en mi opinión y según mi experiencia, es que tu carrera puede tomar uno de dos caminos. Cuando llegas a esa franja de edad de 33-34 años, o bien caes por un precipicio, o bien sufres un lento declive. Creo que Salah es el primero», declaró Souness al Daily Mail. «Fui a ver el primer partido de la temporada, el Community Shield contra el Crystal Palace, y estaba sentado junto a mi hijo pequeño, y le dije: “No sé qué le pasa”. Y entonces pensé: “Quizá necesite media docena de partidos para ponerse a punto”. Pero nunca ha mejorado».

Las cifras parecen darle la razón. Salah ha sumado 10 goles y nueve asistencias en todas las competiciones esta temporada. En esta misma fase de la campaña pasada, llevaba 44 participaciones en goles. La temporada anterior, 34. Su marca más baja en cualquier temporada anterior fue de 27. El total de este año, 19, es con diferencia el peor de su carrera en el Liverpool.