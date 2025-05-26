Mohamed Salah, Thierry Henry y las mejores temporadas individuales de la historia de la Premier League: la clasificación

Ningún jugador gana un título de la Premier League por sí solo. Es sencillamente imposible que una sola persona lleve a un equipo a la victoria sin contar con un elenco de apoyo excepcional.

Sin embargo, no hay duda de que, a lo largo de toda una temporada, algunos jugadores desempeñan un papel más importante en el éxito de un club que otros, yendo más allá de lo que normalmente se espera de un gran portero, un defensa dominante, un centrocampista polivalente o un delantero completo.

Por supuesto, a veces esas hazañas ni siquiera se ven recompensadas con una medalla de campeón, aunque sus esfuerzos hercúleos suelen ser —y con razón— reconocidos por sus compañeros.

Teniendo todo esto en cuenta, GOAL hace un recuento de las mejores campañas individuales en la historia de la Premier League basándose en estadísticas, trofeos e impacto general...