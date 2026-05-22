Getty Images Sport
Traducido por
¿Mohamed Salah se irá sin despedirse en Anfield? Arne Slot calla sobre su papel en el último y decisivo partido de la temporada del Liverpool
Las dudas sobre la alineación ensombrecen la final
El veterano delantero, autor de 257 goles en 441 partidos con los Reds, provocó una fuerte polémica interna al pedir en redes sociales un cambio táctico en el juego del Liverpool. Antes, había sido excluido de la convocatoria contra el Inter tras reconocer que su relación con Slot estaba rota.
Desde entonces, el técnico se ha negado a confirmar si el veterano tendrá minutos en el último partido contra el Brentford el domingo, mientras el equipo está a punto de asegurar su plaza en la próxima Liga de Campeones.
- Getty Images Sport
La asignación de plazas establece el orden de prioridad.
Al preguntarle por las tensiones y su negativa a asegurar al delantero un lugar en el once para el último partido, Slot se centró en el objetivo europeo que queda. En la rueda de prensa previa, afirmó: «Nunca hablo de la alineación. No creo que sea tan importante mi opinión. Lo importante es clasificarnos para la Champions League el domingo y preparar a Mo y al equipo de la mejor manera para el partido.
«Estaba muy decepcionado tras perder con el Villa, pues una victoria nos habría clasificado. Ahora solo queda un partido vital. Los dos queremos lo mejor para el club y su éxito es la prioridad.
Debo hacer que el equipo crezca ahora, en verano y la próxima temporada para volver a triunfar y jugar un fútbol que me guste; si a mí me gusta, a los aficionados también. Queremos que el equipo compita y practique el fútbol que gusta a la afición y a mí, y ojalá también a Mo, si entonces está en otro lugar».
La autoridad, cuestionada en las redes sociales
La brecha táctica creció cuando varios jugadores del Liverpool respaldaron en redes sociales las críticas de Salah, lo que obligó al entrenador a defender su autoridad y su proyecto a largo plazo. Al explicar su filosofía y la reacción del plantel, Slot añadió: «Estás haciendo muchas suposiciones. Primero dices que él quiere jugar con ese estilo y luego dices que no es mi estilo.
Creo que Mo estaba muy contento con el estilo que jugamos el año pasado, ya que nos llevó a ganar la liga. El fútbol ha cambiado, pero ambos queremos lo mejor para el Liverpool: competir por los trofeos, algo que no hemos hecho esta temporada y que logramos la pasada.
Él y el equipo —y yo incluido— recuperamos el título de liga tras cinco años y queremos volver a pelear por él la próxima temporada y seguir haciendo evolucionar al equipo. Esa es mi opinión».
Al ser presionado sobre el hecho de que otros miembros del plantel habían dado «me gusta» e interactuado con la publicación, el holandés comentó: «Las redes sociales llegaron cuando yo ya era un poco mayor, así que, como la gente sabe, no estoy muy metido en ellas. No sé qué significa darle a "Me gusta" a una publicación. Lo que veo es cómo entrenan y no he notado nada diferente respecto al resto de la temporada».
- (C)Getty Images
Se acerca el objetivo de la Liga de Campeones
El Liverpool recibe al Brentford y solo necesita un punto para asegurar matemáticamente su plaza en las competiciones europeas de élite. El irregular equipo de Slot debe corregir de inmediato sus últimas debilidades defensivas para evitar un colapso que ponga en riesgo su estrategia de fichajes veraniegos.
Mientras, Salah encara una campaña liguera con solo siete goles y prepara su salida de Anfield este verano.