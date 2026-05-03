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Mohamed Salah pide al Liverpool que por fin despida «especialmente» a una leyenda del club que ya no juega con los Reds
Un regreso muy esperado
Henderson volverá a Anfield por primera vez desde su salida en 2023, cuando el Liverpool reciba al Brentford en la última jornada. Su traspaso directo a Arabia Saudí le privó de una despedida oficial de la afición. Ahora, de vuelta en la Premier con los Bees, su regreso coincidirá con una jornada en la que también se espera que Salah y Andy Robertson acaparen los focos.
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Cómo reconocer a un líder
En declaraciones a TNT Sports, Salah destacó que la contribución de Henderson al reciente éxito del club sigue siendo inigualable por casi cualquier otra figura actual. Dijo: «No tuvo la despedida que se merecía, porque se marchó de inmediato. La gente de la ciudad sabe lo mucho que significó también para Hendo haber sido capitán del club durante 12 años, más que yo, más que Virg, más que nadie.
No sé qué planea el club ni los aficionados, pero espero que le hagan algo especial, porque es uno de los mejores de la historia del club y, sin su liderazgo en el vestuario, no habríamos conseguido todo lo que logramos.
Así que espero que los aficionados le brinden una despedida a la altura. Quizá quienes no están en el vestuario no saben todo lo que hace, pero tú, Steven Gerrard, lo sabes. Has jugado con él, sabes lo apasionado que es y cuánto ama al club, así que espero que el Liverpool haga algo especial por él, porque aquí hacemos las cosas así».
El dolor de la despedida
Henderson admitió que dejar el Liverpool fue una ruptura traumática: «Fue enorme y muy difícil; había sido mi vida durante años y, de pronto, todo se esfumó... Así que lo pasé mal después.
No podía ver muchos partidos, mucho menos al Liverpool. Apenas veía la Premier; de hecho, me fui al otro lado del mundo, ¡justo el lugar adecuado para eso!
«Sí, fue duro, pero cuando te vas del Liverpool —donde pasé tanto tiempo y al que dediqué gran parte de mi vida—, la adaptación se hace muy difícil, hiciera lo que hiciera o fuera donde fuera.
No sabía cómo era, pero fue como una ruptura. Y creo que, si le preguntas a muchos jugadores que dejan un club tras tantos años, se sienten igual.
«Fue duro durante un tiempo, pero con el paso de los meses las cosas cambian y sigues adelante; probablemente fue el momento más difícil».
- AFP
Un cambio de guardia
La última jornada contra el Brentford será un momento emocional para el Liverpool, pues cerrará una de sus épocas más exitosas. Más allá del regreso de Henderson, las posibles salidas de Salah y Robertson marcan una transición clave hacia el mercado de fichajes de verano. Con la mira en Europa y una nueva dirección, el club debe equilibrar la nostalgia de una despedida legendaria con la urgente necesidad de renovarse.