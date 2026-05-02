Didi Hamann, exjugador del Liverpool, ha afirmado en BetKing que el reciente rendimiento de Salah en juego abierto muestra un declive que podría alejar a otros grandes clubes ingleses.

«No estoy seguro de que haya ningún interesado en la Premier League», afirmó Hamann. «Creo que no es ningún secreto que ya ha pasado su mejor momento. Si nos fijamos en los últimos 18 meses, solo ha marcado un puñado de goles en jugadas de juego abierto desde las Navidades de hace dos años. Así que me sorprendería que hubiera algún interesado en la Premier League. Creo que Arabia Saudí, la MLS o quizá Italia son los destinos más probables».