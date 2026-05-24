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Mohamed Salah explica cuándo el Liverpool es «el peor club del mundo» en el discurso de despedida que la superestrella egipcia pronunció ante sus compañeros de Anfield
Salah se despide del Liverpool
Antes de su último partido con el Liverpool ante el Brentford, Salah habló con la plantilla. En una rueda de prensa junto a Andy Robertson, recordó las altas exigencias de vestir la camiseta ‘red’. Admitió que la vida en Anfield puede cambiar según los resultados.
Su despedida cierra una etapa de gran éxito en Merseyside: desde su llegada en 2017 ha marcado 257 goles y se ha convertido en el tercer máximo goleador de la historia del club.
Salah reflexiona sobre la presión en el Liverpool y su emotiva despedida
Salah habló con franqueza sobre la intensidad que rodea al Liverpool y las expectativas que se depositan en los jugadores de Anfield. El delantero también reflexionó sobre su emotiva despedida tras pasar casi una década en el club.
«No quiero ponerme sentimental hoy, porque mañana será un día emotivo», dijo Salah. «Pero agradezco cada momento que he pasado en este club. Lo he pasado muy bien con todos vosotros y es algo que me llevaré conmigo, así que muchas gracias. Espero volver a veros pronto».
«Esperad, hay una cosa más que quiero decir. Estar en el Liverpool, ganar con el Liverpool y ganar partidos es lo mejor que te puede pasar. Creo que este es el mejor club del mundo cuando ganas algo y el peor club del mundo cuando pierdes. Así que más vale que ganéis el año que viene».
La tragaperras rinde homenaje a una máquina
Slot, que llevó al Liverpool a ganar la Premier League en su primera temporada, elogió el impacto de Salah en su etapa y en la historia reciente del club.
«La temporada pasada fue lo más especial que he ganado en mi vida. Lo recordaré por lo importante que fue él para el club y para mí, con todos los goles que marcó», afirmó.
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El Liverpool se prepara para la vida tras la marcha de Salah
El Liverpool debe reemplazar a uno de sus jugadores más influyentes de la era moderna. Los goles, el liderazgo y la experiencia de Salah han sido clave en el éxito del equipo en los últimos nueve años.