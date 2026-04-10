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Mohamed Salah envía un emotivo mensaje a Andy Robertson tras anunciar su salida del Liverpool
El homenaje de una leyenda a un amigo
A través de las redes sociales, Salah publicó varias fotos que reflejan su larga colaboración en Merseyside. El delantero egipcio admitió que le costaba encontrar las palabras para despedir a su compañero, un adiós que marca el fin de una era para los Reds. Destacó el profundo vínculo que han forjado desde su llegada al club en 2017.
En su cuenta de X (antes Twitter) @MoSalah escribió: «Estas fotos muestran el vínculo que compartimos y casi me hacen callar sobre tu marcha. Ha sido un honor ser tu compañero y amigo. Lo has ganado todo y te vas como una leyenda. Nos veremos de nuevo».
El mensaje se produce tras el homenaje que Robertson le rindió en el vestuario, muestra del respeto mutuo entre dos referentes de Anfield.
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El final de un viaje de nueve años
El Liverpool ha confirmado que el capitán de Escocia dejará el club este verano tras nueve años de éxitos. Llegó del Hull City por poco dinero, pero el lateral de 32 años superó todas las expectativas y se convirtió en un pilar de los equipos que ganaron Inglaterra, Europa y el mundo bajo Jürgen Klopp y, después, Arne Slot. El club destacó su enorme aportación y lo definió como una «auténtica leyenda del Liverpool» tras 373 partidos.
El escocés admite que marcharse de Anfield es lo más difícil que ha hecho. «Ha sido una parte muy importante de mi vida y de la de mi familia durante los últimos nueve años», dijo Robertson. «Los jugadores seguimos adelante; lo que permanece es el club y la afición. He pasado nueve años increíbles aquí. Creo que ahora es el momento de seguir adelante y de ir allá donde me lleve mi próximo paso».
Éxodo masivo en Anfield
La marcha de Robertson llega en un momento de transición para el Liverpool, pues es la segunda estrella que anuncia su salida este verano. Salah se va tras rescindir su contrato un año antes, mientras que Robertson se marcha como agente libre. Esta doble partida marca un cambio generacional: el club apuesta por una plantilla más joven y despide a los veteranos del equipo más exitoso de las últimas décadas.
El escocés ha perdido protagonismo este curso, quedando a menudo en el banquillo tras la llegada de Milos Kerkez. Pese a ello, promete cerrar su etapa con broche de oro: «Sigo totalmente centrado en acabar la temporada de forma positiva, ayudar a estos chicos y regalarle a la afición unos últimos buenos momentos. Ese es mi objetivo y espero que podamos lograrlo».
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Un legado escrito en trofeos
Robertson deja una vitrina con nueve títulos, entre ellos dos Premier League y la Liga de Campeones 2019. Además, participó en 82 goles desde la defensa con la camiseta roja. Su energía incansable por la banda izquierda se convirtió en un sello del Liverpool y lo convirtió en una de las figuras más queridas de la era moderna del Kop.