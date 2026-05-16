Mohamed Salah criticó con dureza el momento del Liverpool tras perder en West Midlands. En un mensaje en redes, el egipcio lamentó la falta de intimidación del equipo y recordó que él ayudó a convertir a los Reds en campeones.

En un mensaje que cuestionaba los métodos del entrenador Slot, Salah escribió: «He visto a este club pasar de la duda a la fe y de la fe al título. Costó mucho y siempre di todo para ayudar. Nada me enorgullece más. Pero vernos caer otra vez este curso duele y no es lo que merecen nuestros aficionados. Quiero ver al Liverpool recuperar su ataque temible y volver a ganar títulos».