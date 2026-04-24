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Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

¿Mohamed Salah al Real Madrid? La leyenda madridista Fernando Hierro asegura que «todo es posible», ya que el astro egipcio podría dejar el Liverpool como agente libre

M. Salah
Liverpool
Real Madrid
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F. Hierro
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Fernando Hierro, leyenda del Real Madrid, ha avivado los rumores al sugerir que Mohamed Salah sería un gran fichaje para el club blanco. Con el delantero egipcio cerca de dejar el Liverpool, el exdirector deportivo del Al-Nassr admitió que cualquier equipo top querría a este agente libre.

  • La estrella egipcia entra en los últimos meses de su contrato

    Salah está a punto de poner fin a su etapa llena de títulos en el Liverpool tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato un año antes de lo previsto este verano. El jugador de 33 años ha seguido siendo una figura clave en Merseyside esta temporada, con 12 goles y nueve asistencias en 38 partidos disputados en todas las competiciones. A pesar del gran interés que ha despertado en todo el mundo, el internacional egipcio sostiene que aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva sobre su próximo destino una vez que se convierta en agente libre.

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  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    «Un auténtico fenómeno del fútbol»

    Hierro, que ganó tres Champions con el Real Madrid, afirma que Salah tiene la calidad necesaria para triunfar en La Liga. El exdefensa destaca su adaptación y experiencia, y lo ve como un activo para cualquier grande, como Madrid o Barcelona.

    Al hablar sobre la posibilidad de que el talismán del Liverpool llegue al Santiago Bernabéu, Hierro declaró a ON Sport: «¿Salah al Real Madrid? Por supuesto, me encantaría. Es un jugador excepcional. Nadie puede negar su impacto en el Liverpool ni los títulos que ha conseguido, sobre todo la Premier League. Me encantaría verlo en el Real Madrid; en el fútbol todo es posible.

    Es el tipo de jugador que cualquier club quiere fichar: un fenómeno que marca la diferencia donde sea.

    “Imaginenlo en La Liga, ya sea con el Real Madrid o el Barcelona: sería un gran impulso para la competición. Tiene la calidad, la experiencia y la capacidad de adaptarse a cualquier equipo o estilo de juego. En definitiva, Mohamed Salah es un jugador ‘top’ en todos los sentidos. Cualquier club del mundo estaría orgulloso de tenerlo, así que ¿por qué no verlo algún día en el Real Madrid? En el fútbol todo es posible”.

  • El interés de Arabia Saudí sigue siendo histórico

    Durante la temporada 2024-25, Hierro, entonces director deportivo del Al-Nassr, siguió de cerca a Salah, pero vio que el jugador estaba centrado en la Premier League. Aunque se rumoreó su fichaje por un equipo de Oriente Medio, las negociaciones no llegaron a una fase avanzada.

    Sobre los rumores pasados, Hierro añadió: «Es cierto que hubo informes sobre la posibilidad de que Mohamed Salah fichara por la Liga Profesional Saudí, pero la decisión siempre recae en el jugador. En aquel momento [la temporada pasada], su prioridad era el Liverpool, lo cual es normal para un jugador de su nivel.

    «Para nosotros, como cualquier dirección deportiva, un jugador como Mohamed Salah despierta gran interés, pues aportaría valor a cualquier equipo. Rechazar su fichaje sería imposible; sería un honor para cualquier club.

    No obstante, la mayoría de lo publicado se quedó en rumores y no avanzó, dada su compromiso con su club entonces».

  • Everton v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    El legado se completa en Anfield

    Salah dejará la Premier League como uno de sus jugadores más prolíficos, tras ganar la Liga de Campeones, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes. Su salida como agente libre este verano podría desatar una guerra de ofertas entre grandes de Europa y los clubes saudíes. Su nivel sigue intacto, así que su próxima decisión cerrará una carrera extraordinaria.

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