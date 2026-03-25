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Mohamed Salah acepta renunciar a 400 000 libras de su salario en el Liverpool para facilitar su salida gratuita este verano
Se ha llegado a un acuerdo sobre la modificación del contrato
Según talkSPORT, el jugador de 33 años ha llegado a un acuerdo histórico para «modificar» el último año de su contrato actual, un acuerdo similar al que precedió a la salida de Jürgen Klopp en 2024. A pesar de haber firmado una prórroga de dos años la temporada pasada, Salah no completará el segundo año, renunciando de hecho a su salario de 400 000 libras semanales para garantizar una salida sin complicaciones. Aunque, según se informa, las conversaciones sobre su futuro comenzaron en diciembre, se cree que un enfrentamiento público con el entrenador Arne Slot ha acelerado el proceso. Tras un empate en el campo del Leeds United, Salah acusó sorprendentemente a Slot de querer que se marchara, lo que sugiere una ruptura en su relación profesional.
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Una emotiva despedida
Salah se refirió a su inminente marcha en un emotivo mensaje de vídeo el martes por la noche. «Por desgracia, ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida», declaró. «Dejaré el Liverpool al final de la temporada. Nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad y esta gente se convertirían en parte de mi vida. El Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión. Es una historia. Es un espíritu. No puedo explicárselo con palabras a nadie que no forme parte de este club. Celebramos victorias. Ganamos los trofeos más importantes y luchamos juntos en los momentos más difíciles de nuestra vida.
«Quiero dar las gracias a todos los que han formado parte de este club durante mi estancia aquí, especialmente a los compañeros de equipo, tanto los actuales como los anteriores. Y a los aficionados, no tengo palabras suficientes. El apoyo que me habéis mostrado, tanto en los mejores momentos de mi carrera como cuando me habéis respaldado en los momentos más difíciles. Es algo que nunca olvidaré y que llevaré siempre conmigo. Marcharse nunca es fácil. Me habéis dado los mejores momentos de mi vida; siempre seré uno de vosotros; este club siempre será mi hogar, para mí y para mi familia. Gracias por todo. Gracias a todos vosotros, nunca caminaré solo».
La contundente advertencia del agente
El panorama general pone de relieve el impacto trascendental que Salah ha tenido en Merseyside, donde ha marcado 255 goles y ha ganado todos los trofeos importantes, incluida la Liga de Campeones. A pesar de su estatus de leyenda, su próximo destino sigue envuelto en el misterio, mientras el interés de la Liga Profesional de Arabia Saudí y la MLS sigue creciendo. Ante las crecientes especulaciones, su agente, Ramy Abbas Issa, lanzó una advertencia contundente a los aficionados: «No sabemos dónde jugará Mohamed la próxima temporada. Esto también significa que nadie más lo sabe. Cuidado con los buscadores de atención que solo quieren clics».
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Caza de trofeos final
Ahora que la temporada 2025-26 entra en su recta final, Salah sigue firmemente decidido a poner el broche de oro a su carrera en Anfield con nuevos títulos. Aunque la defensa del título por parte del Liverpool ha sido decepcionante, el club sigue en liza en los cuartos de final tanto de la Liga de Campeones como de la FA Cup. Salah ha tenido dificultades para recuperar su mejor forma esta temporada, con solo diez goles en todas las competiciones, pero su presencia sigue siendo fundamental en la lucha de los Reds por terminar entre los cuatro primeros y lograr éxitos más tangibles.