El delantero volvió a ser titular con la «Vecchia Signora» tras casi seis meses y, a los once segundos, marcó el gol de la victoria 1-0 contra el US Lecce. Al preguntarle por su futuro en la Juve, se mostró cauto.
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«¿Mis dos últimos partidos? Ya veremos»: el supuesto candidato a fichar por el Bayern de Múnich evita pronunciarse tras su espectacular regreso
¿Vlahovic y la Juve: tregua salarial?
«¿Mis dos últimos partidos con la Juve? Ya veremos…», dijo Vlahovic, evitando comprometerse. Aun así, el serbio es muy popular entre la afición de Turín, que coreó su nombre durante el partido. Por ahora todo indica una despedida, aunque el jugador de 26 años se siente cómodo en Piamonte y la posibilidad de jugar la Champions con el tercer clasificado de la Serie A inclina la balanza a su favor.
Sin embargo, varios medios coinciden en que un factor decisivo impide su renovación: el salario. Tras cinco rondas de negociaciones sin éxito, el ambiente se ha enfriado. El delantero quiere mantener sus doce millones de euros netos anuales, pero la Juve pretende reducirlos a la mitad.
Según la bien informada Gazzetta dello Sport, el jugador gana tiempo: espera ofertas de Bayern de Múnich y Barcelona, equipos con los que ya se le ha relacionado.
¿Sucederá Vlahovic a Jackson en el Bayern de Múnich?
Hace unos días, la Gazzetta dello Sport informó que el campeón alemán es el destino preferido de Vlahovic. Ya en 2022, cuando fichó por la Juventus, se habló de un interés del Bayern. En Múnich, Vlahovic sería suplente de Nicolas Jackson, cedido por el Chelsea y con pocas opciones de quedarse, según el director deportivo Max Eberl.
Sin embargo, los recortes salariales que planea el club podrían impedirle satisfacer las supuestas pretensiones del serbio. Sin embargo, los versátiles Anthony Gordon (Newcastle United) y Yan Diomande (RB Leipzig) también gustan, aunque tendrían un coste de traspaso elevado. Además, han surgido rumores recientes sobre William Osula y Charles De Ketelaere.
A pesar de su regreso soñado, su estado físico aún genera dudas: una lesión en los aductores lo marginó de finales de noviembre a mediados de marzo, y luego se perdió más partidos por problemas en la pantorrilla. En la última jornada, eso sí, marcó el único gol de la Juve en el 1-1 contra el Hellas Verona.
Dusan Vlahovic: datos de rendimiento y estadísticas con la Juventus de Turín esta temporada
Partidos 21 Goles 8 Asistencias 2 Minutos jugados 1.010