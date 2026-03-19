Minotti: «Protegí a dos compañeros de equipo que derribaron una verja con el coche; Galeazzi me atropelló en el Mundial»

Lorenzo Minotti recuerda su etapa en el Parma en los años 90.





El exdefensa de la selección nacional declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «La victoria más bonita fue la final de la Recopa de Europa contra el Antwerp en Wembley, el estadio de los estadios y la consagración internacional. Disfruté de todo: el entrenamiento de la víspera, el paseo por la ciudad que siempre hacíamos cuando jugábamos fuera de casa, los escalones para subir a recoger el trofeo. Y, por supuesto, el gol: yo siempre cuidaba el gesto técnico. Y así fue también aquella vez: flexioné la pierna de apoyo, incliné el torso y disparé de volea. Salió una trayectoria extraña, parecía teledirigida».





«En Italia los rivales eran muy fuertes, más que nosotros. Y tenían la costumbre de gestionar la presión durante todo un año. Primero el Milan de los Invencibles, cuya imbatibilidad precisamente nosotros rompimos, y luego la Juventus de Lippi. Nos acercamos, pero no fue suficiente. Sin embargo, ganar la Copa de la UEFA en la final contra esa Juve en 1995 fue una gran satisfacción».



