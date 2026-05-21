Millwall y Wrexham estudian demandar tras la exclusión del Southampton de los play-offs de la Championship por el «Spygate»

Tras la expulsión del Southampton de la final de los play-offs de la Championship por el «Spygate», Millwall y Wrexham valoran demandar. Esperan los motivos por escrito del comité disciplinario independiente para decidir si reclaman indemnizaciones.

La polémica surgió tras la admisión de Southampton de haber espiado al Middlesbrough antes de las semifinales. Aunque el Boro fue readmitido para jugar la final contra el Hull City en Wembley, otros equipos consideran que la integridad de la temporada se vio afectada.







