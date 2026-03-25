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CM grafica Milik 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Milik, la Lazio se lo está planteando: valor, contrato y postura de la Juventus

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A. Milik

El delantero polaco acaba de volver a los terrenos de juego tras una larga ausencia por lesión, y ya se habla del mercado de fichajes

Arek Milik ha vuelto por fin a los terrenos de juego, tras dos años de calvario, y ahora mira al futuro con confianza. El polaco, nacido en 1994, a quien Luciano Spalletti sacó al campo en los últimos minutos del Juventus-Sassuolo (1-1), tiene contrato con los bianconeri hasta el 30 de junio de 2027, pero su permanencia en Turín no está en absoluto asegurada.


La Vecchia Signora parece dispuesta a rediseñar su ataque de cara a la próxima temporada, con la renovación de Dusan Vlahovic y las salidas de Jonathan David y Lois Openda. En este contexto, Milik tiene dos opciones: quedarse como «recambio», intentando ganarse un hueco en la rotación y confiando en encontrar un destino una vez que sea libre de contrato en 2027, o bien buscar desde ya un equipo que le permita jugar con más continuidad de la que podría tener en el equipo bianconero.


  • APUESTA POR EL LAZIO

    En este segundo caso, según informa Calciomercato.it, el futuro del delantero podría seguir estando en la Serie A: de hecho, la Lazio estaría interesada en Milik, ya que el club busca un delantero centro en el mercado a buen precio. Los biancocelesti seguirán de cerca el estado físico de Milik en este final de temporada y valorarán si presentar o no una oferta a los bianconeri, dado que el contrato del polaco expira en 2027.


    El valor de Milik, tras dos años de inactividad y con solo un año de contrato pendiente, no supera los 5 millones de euros. En caso de que el jugador llegara a un acuerdo para fichar por otro equipo, la Juve estaría dispuesta a respetar su voluntad, facilitando la negociación.

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