Milán, todo sobre la renovación de Leão: Allegri se había mostrado a favor, esto es lo que está cambiando

Puntual como una notificación de Equitalia,Leao vuelve a ser noticia por asuntos relacionados con el mercado de fichajes.Los nueve goles en la liga no salvan una temporada que, una vez más, ha sido irregular y menos brillante de lo que todo el mundo del Milan estaba acostumbrado. Pero la tensión en torno al número 10 rossonero se ha disparado tras el partido contra la Lazio, y ha sido el propio jugador quien ha encendido la mecha con una reacción exagerada y teatral en el momento de su sustitución por Pulisic. Ayer, Rafa se disculpó ante Allegri y ante el grupo, consciente de que su gesto, aunque no grave, ha creado algunos problemas más en un periodo ya de por sí complejo. Y el apretón de manos con Pulisic pone ya punto final a un asunto que se había inflado también en las redes sociales de los aficionados del Diavolo en las últimas horas.
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