Milán, señales positivas por parte de Gabbia: esto es lo que se filtra de cara al partido contra el Nápoles

Gabbia no ha sido convocado por Gattuso para los playoffs del Mundial y se queda en Milanello para recuperarse lo mejor posible de su lesión. En los próximos días está prevista una revisión médica para evaluar el estado físico del defensa rossonero y fijar una fecha concreta para su regreso a los terrenos de juego. Allegri espera y confía en recuperar pronto a un jugador importante para el equipo, además de contar con una opción más en una plantilla de defensas bastante reducida.