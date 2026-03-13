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GRAFICA PAVLOVIC MILANcalciomercato.com

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Milán, se trabaja para consolidar la mejor defensa de Europa: negociaciones para la renovación de Pavlovic

La estrategia de Allegri ha mejorado el rendimiento de Pavlovic: el serbio es decisivo tanto en su propia área como en la del rival, con tres goles marcados

Tras 28 jornadas de liga, el Milan cuenta con la mejor defensa de las cinco principales ligas europeas. Un dato que rompe totalmente con la tendencia observada, sobre todo la temporada pasada, cuando los rossoneri encajaban goles una y otra vez y terminaron la liga con 43 goles en contra (1,13 por partido). A pesar de ello, la plantilla no ha cambiado, salvo por la sustitución de Thiaw, vendido por más de 40 millones al Newcastle, por De Winter, llegado por 18 millones procedente del Genoa.

El Milan de Massimiliano Allegri solo ha encajado 20 goles en los 28 partidos disputados hasta ahora en la liga. Un promedio, el de 0,71, que lo sitúa en primer lugar en goles encajados por partido entre las cinco principales ligas europeas. Hasta la última jornada, el líder era la Roma, que con la derrota por 2-1 en Génova ha caído al cuarto puesto (21 en 28 partidos, 0,75/90’).

  • PAVLOVIC, EL MÁS BIEN VALORADO

    El Observatorio del Fútbol del CIES (Centro Internacional de Estudios Deportivos) ha publicado un informe en el que se indican los jugadores con mayor valor de mercado de cada equipo de la Serie A. El jugador más cotizado del Milan es StrahinjaPavlović, que se sitúa en los primeros puestos de esta clasificación.

    La clasificación sitúa en primer lugar al talento de la Juventus Kenan Yıldız, valorado entre 123 y 145 millones de euros. A continuación encontramos a Lautaro Martínez, valorado entre 94 y 109 millones; Santiago Castro, valorado entre 59 y 68 millones; y Matías Soulé, valorado entre 53 y 61 millones.

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  • CURA ALLEGRI

    Junto a Max, Strahinja se ha convertido en un defensa de primer nivel, reduciendo los errores tácticos y de marcaje y prestando mayor atención a las situaciones de peligro. En comparación con la temporada pasada, Pavlovic es un jugador totalmente diferente: ahora es decisivo tanto en su propia área como en la del rival, con tres goles marcados, todos ellos decisivos. El Milan mira al futuro con optimismo, convencido de que el exjugador del Salzburgo, con solo 24 años, aún tiene un amplio margen de crecimiento tanto a corto como a largo plazo.

  • OPERACIÓN RENOVACIÓN

    El Milan no se limita a la renovación, ya casi cerrada, de Tomori, sino que también está trabajando en la prórroga del contrato de Pavlovic, que expira en 2028. El club rossonero tiene una opción de renovación anual, al igual que con Pulisic, pero ha iniciado conversaciones con los agentes del defensa serbio para prolongar su contrato hasta 2031 con un ajuste salarial: actualmente gana 1,7 millones de euros y se prevé un nuevo salario de 2,5 millones de euros. Las negociaciones acaban de comenzar, pero avanzan con buena sintonía. Pavlovic-Milan, adelante juntos...

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