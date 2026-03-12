Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Spal v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

Milán, Sacchi: «Leao tiene que despertar. Así Allegri podrá lograr la hazaña»

Arrigo Sacchi, exentrenador del Milan y exseleccionador de Italia, ha analizado la lucha por el título entre el Inter y el Milan en las columnas de La Gazzetta dello Sport. 

Según el exentrenador y actual comentarista de fútbol, el club rossonero tiene serias posibilidades de ganar el título con la remontada que está en manos de Massimiliano Allegri. Sin embargo, será necesario que el equipo de Chivu siga sin convencer, con muchos elementos en declive por «menos determinación» que en el pasado, y que Rafael Leao despierte.

Estas son sus palabras.

  • IMPRESA SCUDETTO EN LAS CUERDAS DE ALLEGRI

    «El Milan tiene la oportunidad de volver a meterse de lleno en la lucha por el título y también de ganarlo. Cuenta con una estructura de equipo muy sólida y la victoria en el derbi sin duda ha dado entusiasmo a todo el entorno. La hazaña está al alcance del equipo de Allegri».
    • Anuncios

  • INTER EN DESCENSO Y MENOS DETERMINADO

    «Claro, siete puntos por recuperar son muchos: se necesitan tres partidos y no es fácil, porque los rossoneri tendrían que ganarlos todos y el Inter solo conseguir un punto. Pero el Inter solo tiene una obligación: sumar puntos y mantener la distancia. El Scudetto es el único objetivo que queda y, por lo tanto, los nerazzurri lo darán todo para alcanzar la meta. Pero confieso que los he visto un poco por debajo de otros momentos de la temporada. Quizás sea por las ausencias, o quizás sea porque están menos decididos y son menos eficaces que antes».

  • SALIR DE LA ESPIRAL NEGATIVA SERÁ UN PROBLEMA

    «Entrar en una racha negativa es muy fácil, pero salir de ella es todo un problema. El jugador que puede ayudar al Inter a alcanzar el título es, sin duda, Lautaro. De los cuatro delanteros, es el mejor, además de ser el capitán, un hombre respetado y escuchado en el vestuario. Espero algo más de Barella, que no me parece que esté en plena forma».

  • LEAO DEBE DESPERTAR

    «En el Milan no tengo ninguna duda: el hombre clave es Modric, él es quien hace funcionar al equipo y lo impulsa. Si su físico le aguanta, pero no veo por qué debería fallarle precisamente ahora, creo que su contribución será fundamental. Y si además Leao se despierta y empieza a tener esa continuidad que hasta ahora le ha faltado, entonces la lucha por el título no está cerrada».

Serie A
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milán crest
AC Milán
MIL
0