Días decisivos en el Milan. El equipo de Allegri no ha fallado en su cita con la victoria en el partido contra el Torino, al que venció por 3 a 2, un resultado fundamental para consolidar el segundo puesto y la clasificación para la próxima Liga de Campeones. Fuera del campo, sin embargo, el club está igualmente ocupado planificando el futuro del Milan.
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Milán, reunión entre Allegri, Furlani y Tare: ya se está trabajando en la próxima temporada; se han fijado el presupuesto y los objetivos
Según informa Sky Sport, esta semana se ha celebrado una primera reunión entre Furlani, Tare y Allegri. El encuentro tuvo lugar en Casa Milan y en él se habló del presupuesto que se destinará al próximo mercado de fichajes y, en consecuencia, de cómo se construirá el equipo que se pondrá a disposición del entrenador y que deberá afrontar muchos más compromisos que los de esta temporada.
Los planes compartidos por el cuerpo técnico y la directiva apuntarán a crear una mezcla de futbolistas jóvenes y en pleno ascenso, que se combinará con otros tantos jugadores internacionales, ya más experimentados y preparados para el triple compromiso. Según Sky Sport, por lo tanto, las intenciones de ambas partes coinciden en lo que serán las líneas maestras a seguir durante el verano.
El Milan, por tanto, vuelve a la carga tras sumar tres puntos en la liga y celebrar una reunión en la que participaron el director general Furlani y el director deportivo Tare, lo que demuestra la unidad de objetivos del club, que se ha organizado para celebrar una reunión en la que sentar las bases de las próximas temporadas.
Como ya se filtró en las últimas semanas, Allegri habría pedido al menos cuatro refuerzos, todos ellos nombres de primer nivel. Para el entrenador toscano, habría cuatro o cinco posiciones en las que intervenir: se necesitará al menos un defensa central, a ser posible zurdo, un extremo, un centrocampista con gran capacidad goleadora, un director de juego alternativo a Modric y un delantero prolífico.