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Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty
Emanuele Tramacere

Traducido por

Milán, Pulisic: «Es un momento difícil. Tengo que ser más certero, pero físicamente estoy bien. Tarde o temprano el balón rebotará en la rodilla y volveré a marcar goles»

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El delantero estadounidense está pasando por un mal momento y también con su selección ha confirmado su mala racha.

Christian Pulisic no está, sin duda, en el mejor momento de su carrera. El delantero del Milan no está logrando brillar con la camiseta rossonera y, esta vez, se ha llevado esas dificultades también a la selección estadounidense, donde anoche salió derrotado y criticado (y, por cierto, sin el brazalete de capitán) en la derrota por 2-5 ante Bélgica.


En declaraciones a The Athletic, «Capitán América» confirmó las malas sensaciones que está teniendo en el área, a pesar de haber reiterado que, físicamente, se siente en plena forma. Estas fueron sus palabras

  • «NO ESTOY EN UN BUEN MOMENTO, PERO ESTOY BIEN»

    «Es un momento difícil, pero me siento bien físicamente y estoy creando ocasiones, así que debo mantener una actitud positiva. Mejor ahora que en verano. Las cosas cambiarán».

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  • «Tarde o temprano, la pelota te dará en la rodilla»

    «Tengo que mantener la calma en esos momentos. Sé que, en algún momento, el balón me dará en la rodilla y entrará en la portería, marcando un gol. Y entonces todo cambiará. No voy a entrar en pánico».

  • LA CARRERA DE PULISIC

    Pulisic saltó al campo como titular en el partido entre EE. UU. y Bélgica, con la sorpresa de que el brazalete de capitán (que históricamente llevaba él) se lo concedieran al defensa central del Charlotte FC, Tim Ream. Jugó 71 minutos, en los que falló un par de ocasiones claras, y el marcador, en el momento de su sustitución, ya era de 4-1 a favor de los belgas, con un gol de su compañero en el AC Milan, Saelemaekers (le dio una asistencia para el gol de Onana).

  • No ha marcado ningún gol contra el Milan desde diciembre

    El gol se está convirtiendo en un problema, Pulisic lo ha reconocido y, si ni siquiera la camiseta de Estados Unidos consigue animarlo, al volver a Milán y al Milan la situación no hará más que agravarse. A su regreso le espera el Nápoles, un partido decisivo para la lucha por la Champions y el Scudetto, y con la camiseta rossonera el estadounidense lleva más de tres meses sin marcar. Aún estábamos en 2025, concretamente el 28 de diciembre, y el Milan se impuso por 3-0 al Verona en un partido que se desbloqueó precisamente con su gol al final de la primera parte. Desde entonces, nada, ni siquiera en el apartado de asistencias, donde la única pase decisivo para sus compañeros llegó solo en la última jornada contra el Torino (para el gol de Rabiot del 2-1).



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