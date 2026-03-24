El Milan trabaja en la construcción de un mediocampo de cinco estrellas, digno de la Liga de Campeones. La idea de Tare y Allegri: incorporar a Goretzka a los pilares fundamentales Rabiot y Modric. El proyecto es ambicioso y supondría además una clara declaración de intenciones del «Diablo» de cara a la próxima temporada. El centrocampista, nacido en 1995, está listo para dejar el Bayern de Múnich al final de la temporada; la decisión ya se tomó en enero: no renovará el contrato que expira con el club bávaro.
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Milán, presión por Goretzka: Tare trabaja para adelantarse al Inter y al Arsenal; los costes de la operación
DERBI DE MILÁN
Goretzka a coste cero supone una oportunidad muy tentadora que hay que explorar. En Italia se han movido muchos: el Inter, la Juventus y el Nápoles. Por orden de interés. Para Allegri, el internacional alemán es una prioridad para reforzar el centro del campo, ya que encaja a la perfección para elevar el nivel del equipo: es un jugador experimentado, ganador y con una extraordinaria capacidad para combinar técnica y fuerza física en ambas fases del juego.
El Milan inició los contactos hace tiempo y sabe que tendrá que superar, sobre todo, al Inter, que ya ha hablado en varias ocasiones tanto con el jugador como con sus representantes. Marotta y Ausilio son dos rivales temibles en el mercado y especialmente en el de los fichajes gratuitos, como demuestra la historia reciente, desde Calhanoglu hasta Zielinski.
SOLICITUD SUPER
A Goretzka le gusta el Milan y la Serie A; la reunión celebrada a mediados de enero entre Tare y la agencia Roof ha supuesto un avance importante. Aunque aún no es definitivo, ya que el jugador se decantaría por la Premier League y el Arsenal. Sin embargo, la mayor dificultad, en este momento, radica en las exigencias económicas: un contrato de tres años por 7 millones más bonificaciones elevadas y una prima por fichaje de 10 millones de euros. Cifras importantes y en línea con lo que ha ganado el jugador, natural de Bochum, en las últimas temporadas en el Bayern de Múnich.
EL PLAN DE TARE
Tras haber acertado de pleno con Modric sin pagar ni un céntimo, Tare está muy motivado para repetir la hazaña con Goretzka: la misión del director deportivo rossonero es difícil, pero no imposible. En las próximas reuniones con el agente intentará negociar las primas y el incentivo por fichaje, solicitando un descuento y proponiendo un contrato más largo, quizá con una cláusula a favor del jugador. Las ideas están ahí, al igual que la voluntad de intentar llegar hasta el final; el Milan quiere intentar cerrar el fichaje de Goretzka.