Milán, ojeadores en el Dall'Ara para el Bolonia-Lazio: estos son los jugadores a los que siguen los rossoneri

Las prioridades del Milan para el próximo mercado de fichajes de verano serán, sobre todo, un delantero centro capaz de marcar más de diez goles y un defensa central que también pueda jugar como lateral en una defensa de tres. En los últimos días, Allegri se ha reunido con la directiva para intercambiar ideas de cara al próximo mercado de fichajes de verano, en el que el club de la via Aldo Rossi ampliará la plantilla de los actuales 19 jugadores a 24 o 25, con vistas a su probable regreso a la Liga de Campeones. Según las últimas informaciones, las operaciones de seguimiento habrían comenzado el domingo pasado en Bolonia, con motivo del partido entre los rossoblu y la Lazio.