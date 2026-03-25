El Milan no descansa y aprovechará este parón por los partidos internacionales para profundizar en los expedientes de renovación, sobre todo el de Tomori, y estudiar posibles nuevas incorporaciones para la plantilla de la temporada 2026/2027, que pasará de 19 a 24 o 25 jugadores. Como suele ocurrir, el departamento de ojeadores rossonero se ha repartido los jugadores, los partidos y los vídeos a seguir durante estas dos semanas sin Serie A. Según ha podido saber nuestra redacción, emisarios rossoneros estarán presentes en la tribuna del Cardiff City Stadium para el partido entre Gales y Bosnia-Herzegovina, que determinará también el rival de Italia en la final para clasificarse para el Mundial.
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Milán, ojeadores en Cardiff para Bajraktarevic y Alajbegović, de Bosnia-Herzegovina
ALAJBEGOVIC Y BAJRAKTAREVIC, EN EL PUNTO DE MIRA
Quienes lo han visto jugar en directo han quedado impresionados por su técnica y su gran personalidad. Kerim Alajbegovic está cuajando una gran temporada en el Red Bull Salzburgo, tanto por sus números como por la regularidad de su rendimiento. Nacido en Colonia en 2007 en el seno de una familia bosnia, ha dado prioridad a los lazos familiares a la hora de elegir la selección con la que competir. En Italia gusta mucho tanto al Nápoles como a la Juventus, que se ha informado sobre él. ¿Y el Milan? Mañana enviará a dos ojeadores a Cardiff para estudiar de cerca a un talento que suma 11 goles y 3 asistencias en todas las competiciones.
El club rossonero enviará emisarios a Cardiff para el partido entre Gales y Bosnia-Herzegovina, que decidirá, con toda probabilidad, cuál será el próximo rival de Italia en la repesca. Alajbegovic, pero no solo él: el Milan también ha valorado mucho las cualidades del extremo ofensivo, también bosnio aunque nacido en EE. UU., concretamente en Appleton, Wisconsin, antes de elegir la selección de sus padres.
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SCOUTS EN DINAMARCA
Gales-Bosnia y Herzegovina, pero no solo eso: el Milan también seguirá la eliminatoria entre Dinamarca y Macedonia del Norte. El danés Lucas Høgsberg, nacido en 2006, es un jugador al que sigue Moncada: juega en el Estrasburgo y tiene un gran potencial, además de unas cualidades que parecen encajar bien con Allegri.