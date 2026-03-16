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cm grafica pulisic leao milan 2025 26 16.9Getty Images

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Milán, los días de Leao: desde el enfrentamiento con Allegri hasta el de Pulisic, esto es lo que está pasando

El Olimpico ha sido, una vez más, escenario del descontento de Leao: la polémica que se desató en el momento de su sustitución por Fullkrug seguramente tendrá sus consecuencias

Tomarse mal un cambio no es un delito, pero hay formas adecuadas y otras no de abandonar el campo. La reacción de Leao en el minuto 67, en el momento del cambio con Fullkrug, fue perjudicial para el equipo, tanto porque le hizo perder minutos importantes para intentar darle la vuelta al resultado, como porque contribuyó a que su equipo se pusiera más nervioso y ansioso. Una protesta tan ostensible que incluso Maignan salió de la portería para intentar calmar a su compañero y mantener el equilibrio en un momento delicado.

Ironías del destino: el Olímpico y la Lazio vuelven a ser el escenario de la impaciencia de Leao. El 31 de agosto de 2024, Theo Hernández y Rafael Leao comenzaron el partido desde el banquillo tras las críticas por la derrota ante el Parma, y no participaron en el «cooling break» de Fonseca. Un gesto que sonaba a ruptura con el entrenador. 

  • ENTRE RUOLO Y ALLEGRI

    Mientras Allegri intentaba consolar a Leao con una serie de abrazos junto al terreno de juego, en la tribuna también se pudo ver a un perplejo Igli Tare. Por un lado, el desahogo de Leao se puede explicar por la frustración de un jugador que lleva los colores rossoneri grabados en el corazón; por otro, no se puede pensar que todo se haya barrido bajo la alfombra. Mañana, con la reanudación de los entrenamientos, es posible anticipar un enfrentamiento entre Max y Rafa, también en virtud de una relación que hasta ahora había sido muy directa y sincera. El número 10 portugués, con toda probabilidad, pedirá disculpas al técnico de Livorno. También será fundamental el aspecto táctico, ya que la percepción es la de un chico que no consigue ser él mismo en el papel de delantero centro. Ayer por la noche, en el momento del cambio, el número 10 rossonero suplicó a su entrenador que no procediera con la sustitución porque quería volver a jugar por la banda, dado el cambio al 4-3-3. Una primera señal, clara, de impaciencia tras meses de ser un soldado perfecto, incluso en la interpretación de su nuevo rol.
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  • ACLARACIÓN CON PULISIC

    Tan cerca y, al mismo tiempo, tan lejos. En el 3-5-2 de Allegri, la pareja Leao-Pulisic no acaba de despegar y las cifras lo dejan claro: en 2025, el Milan se lamentaba de no haber contado nunca con la pareja Leao-Pulisic, aunque luego se retractó ante su bajo rendimiento. Sin duda más libres de problemas físicos en este 20226, los dos nunca han marcado juntos: cero goles para Pulisic, mientras que Leao ha marcado contra el Cagliari (Pulisic no estaba), el Génova, el Como (Pulisic aún no había entrado) y el Cremonese (Pulisic ya había salido). 

    El aspecto emocional en este periodo cuenta más que el doble; hay que resolver los problemas para no echar por tierra lo logrado hasta ahora. Entre los enfrentamientos programados también está el del portugués y el Capitán América para intentar salir de un momento complicado. Leao intentará aclarar las cosas con Pulisic después de que este lo mandara a freír espárragos por no haberle dado la asistencia en al menos dos ocasiones cuando tenía espacio para hacer daño a Motta y empatar el gol, luego decisivo para la victoria, de Isaksen.

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