Milán, los días de Leao: desde el enfrentamiento con Allegri hasta el de Pulisic, esto es lo que está pasando

Tomarse mal un cambio no es un delito, pero hay formas adecuadas y otras no de abandonar el campo. La reacción de Leao en el minuto 67, en el momento del cambio con Fullkrug, fue perjudicial para el equipo, tanto porque le hizo perder minutos importantes para intentar darle la vuelta al resultado, como porque contribuyó a que su equipo se pusiera más nervioso y ansioso. Una protesta tan ostensible que incluso Maignan salió de la portería para intentar calmar a su compañero y mantener el equilibrio en un momento delicado.

Ironías del destino: el Olímpico y la Lazio vuelven a ser el escenario de la impaciencia de Leao. El 31 de agosto de 2024, Theo Hernández y Rafael Leao comenzaron el partido desde el banquillo tras las críticas por la derrota ante el Parma, y no participaron en el «cooling break» de Fonseca. Un gesto que sonaba a ruptura con el entrenador.