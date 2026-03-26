Rafael Leão sigue lidiando con algunas molestiasfísicas que le han acompañado durante gran parte de la temporada y que le han obligado a jugar en condiciones que no son las óptimas en estos últimos meses. El número diez rossonero tiene que hacer frente, de hecho, a una molestia en el aductor que se ha vuelto a agudizar y, por este motivo, ha viajado a Portugal para someterse a unas pruebas médicas especializadas e intentar encontrar una solucióndefinitiva.
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Milán: Leao viaja a Portugal para tratarse la lesión en el aductor: el plan de recuperación y su estado de forma de cara al partido contra el Nápoles
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Según informa MilanNews, el delantero portugués ha viajado a Portugal para someterse a unas pruebas médicas y evaluar con más detalle las molestias que sufre en el aductor. De acuerdo con el club de la via Aldo Rossi, Leão continuará su recuperación en Portugal y regresará a Milán la próxima semana para reincorporarse al grupo de cara al delicado partido de liga contra el Nápoles.
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A la vista del estado del delantero portugués, a día de hoy es difícil saber si Rafa podrá recuperarse a tiempo para el gran partido contra el Nápoles de Conte, previsto para el lunes 6 de abril a las 20:45, el día de Pascua. Sin duda, el parón por los partidos internacionales ha llegado en el momento oportuno y podría permitir al número 10 rossonero dejar atrás las molestias musculares.
LA TEMPORADA DE LEAO
La temporada de Leão ha sido positiva hasta ahora en cuanto a goles, ya que el jugador nacido en 1999 ha marcado 10 goles y ha dado 2 asistencias en 24 partidos entre la liga y la Copa de Italia. Lo cierto es que en algunos partidos el portugués no ha brillado en absoluto, en parte debido a esa molestia en el aductor que no le ha permitido saltar al campo al 100 %, como siempre ha subrayado el entrenador Allegri en estas últimas semanas.