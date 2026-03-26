La temporada de Leão ha sido positiva hasta ahora en cuanto a goles, ya que el jugador nacido en 1999 ha marcado 10 goles y ha dado 2 asistencias en 24 partidos entre la liga y la Copa de Italia. Lo cierto es que en algunos partidos el portugués no ha brillado en absoluto, en parte debido a esa molestia en el aductor que no le ha permitido saltar al campo al 100 %, como siempre ha subrayado el entrenador Allegri en estas últimas semanas.