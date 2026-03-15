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Milán, Leao se enfada por el cambio: no quiere el abrazo de Allegri y da una patada a las botellas

El portugués se mostró muy nervioso en el momento de su sustitución

En el minuto 67 del Lazio-Milan, con el marcador 1-0 a favor de los locales, Max Allegri realizó un doble cambio en el Milan: Leao y Fofana fueron sustituidos por Fullkrug y Nkunku.

Leao, de forma muy clara y evidente, no se toma bien el cambio: primero habla con Maignan, que se acerca a él para intentar calmarlo, y luego niega con la cabeza. Al salir del campo, Allegri intenta abrazarlo, pero el portugués parece no estar de acuerdo y se escabulle. Según informan los comentaristas de DAZN, Leao le dice a Allegri: «Mister, déjame seguir, quedan 20 minutos». 

  • Patear botellas

    Una vez en el banquillo, según informan los reporteros de DAZN, Leao da patadas a unas botellas. 

    En el minuto 84, las cámaras lo enfocan de nuevo y, sentado en el banquillo,Leao sigue sacudiendo la cabeza

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  • EL COMENTARIO DE ALLEGRI

    Al final del partido, Allegri comentó lo siguiente: «Estaba nervioso porque había habido situaciones en las que se le podría haber asistido mejor. Son cosas que pasan durante un partido. Queríamos ganar porque, ante todo, queríamos ampliar la ventaja sobre los equipos que nos siguen. Debemos mantener la calma y mejorar en situaciones de juego como las de la primera parte».

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