En el minuto 67 del Lazio-Milan, con el marcador 1-0 a favor de los locales, Max Allegri realizó un doble cambio en el Milan: Leao y Fofana fueron sustituidos por Fullkrug y Nkunku.

Leao, de forma muy clara y evidente, no se toma bien el cambio: primero habla con Maignan, que se acerca a él para intentar calmarlo, y luego niega con la cabeza. Al salir del campo, Allegri intenta abrazarlo, pero el portugués parece no estar de acuerdo y se escabulle. Según informan los comentaristas de DAZN, Leao le dice a Allegri: «Mister, déjame seguir, quedan 20 minutos».