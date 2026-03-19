La derrota del Milan ante la Lazio ha tenido un largo reguero de polémica: los rossoneri perdieron en el Olimpico puntos importantes en la lucha por el Scudetto, dejando al descubierto algunos problemas dentro del vestuario. Rafael Leão ha vuelto a ser noticia, no por un gol marcado, sino por una reacción poco profesional ante una sustitución, aunque el motivo principal de su diatriba no fue el técnico Massimiliano Allegri, sino su compañero de ataque Christian Pulisic. Una reacción que ha reavivado el debate también en el seno de la directiva: ¿debe llegar a su fin la etapa del portugués en el rossonero?





En defensa del entrenador de Livorno intervino su agente, Giovanni Branchini, quien en «Radio anch’io sport» de Radio1 desveló algunos entresijos: «El mensaje de Allegri fue muy equilibrado. Nunca pensó en ganar el Scudetto, nunca dijo que había que perseguir al Inter y siempre ha dicho que nos miráramos las espaldas, porque el objetivo es la Liga de Campeones. Quizá alguien haya pensado que era una estrategia. En cambio, es realismo y corrección».





Sobre el futuro de Leao, Branchini respondió así: «¿Si el Milan debe seguir apostando por Leao? Las dinámicas del club son complejas: Leao es un activo del club y, por lo tanto, hay que tener en cuenta varios factores. Este año no está aportando mucho, está a la vista de todos. Sigue siendo un jugador importante y hay que defenderlo hasta el final, como hizo Allegri ayer en la rueda de prensa, a pesar del brusco final de su sustitución».











