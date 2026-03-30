¿Otro caso «André» para el Milan? Probablemente no, ya que las negociaciones con el Partizan de Belgrado para el fichaje del prometedor delantero Andrej Kostic se han cerrado en todos sus detalles y el jugador, nacido en 2007, ya se sometió ayer a los reconocimientos médicos habituales. El joven llegará en junio y se incorporará inicialmente al grupo del Milan Futuro, con posibilidades de entrar en la plantilla del primer equipo teniendo en cuenta su potencial.
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Milán, las cifras reales del fichaje de Andrej Kostic. El vicepresidente del Partizan, Mijatovic: «Una cantidad irrisoria; habría dicho que no si me hubieran consultado»
MIJATOVIC NO ESTÁ DE ACUERDO
El Milan cerró la operación en los últimos días por un importe de 3,5 millones de euros en concepto de pago fijo, a los que hay que sumar 4,5 millones de euros y un porcentaje sobre la futura reventa. Un acuerdo que ronda en total los 10 millones de euros, una cifra que ha generado una fuerte polémica dentro de la directiva del Partizan de Belgrado. De hecho, en el portal serbio sportkse.net se ha publicado un comunicado en tono bastante duro emitido por el vicepresidente del Partizan, Pedrag Mijatovic, exdelantero del Real Madrid y de la Fiorentina. «En relación con la información sobre el traspaso de Andrej Kostić al Milan, me veo en la obligación de dirigirme en primer lugar a los aficionados del Partizan, pero también al resto del público deportivo, y de precisar claramente que me distancio por completo de dicha decisión. Afirmo con total responsabilidad que no se me ha consultado en modo alguno sobre el traspaso de Andrej Kostić y que ni siquiera he visto la oferta del Milan. Subrayo que, si hubiera participado en el proceso de decisión, habría dejado claro de forma inequívoca a todos los miembros del Consejo de Administración que me opongo rotundamente a aceptar una oferta tan irrisoria. Este comportamiento constituye una grave violación de los estatutos de la sociedad, teniendo en cuenta que, en virtud de mi cargo y de mis competencias bien definidas, soy responsable de todo el sector deportivo del club, incluidas las cuestiones relativas a la política de fichajes y al desarrollo de los jugadores».
TENÍA OTRAS OFERTAS
El comunicado difundido por Pedrag Mijatovic concluye con más detalles sobre cómo no se tuvo en cuenta su opinión a la hora de decidir el futuro de Andrej Kostic: «¿Es así como el club pretende actuar en el futuro, vendiendo a sus jugadores más prometedores como agentes libres? Habéis tomado esta decisión a pesar de la oposición del resto del Consejo de Administración, encabezado por Rasim Ljajić, sabe que en los últimos meses he mantenido intensos contactos y conversaciones con representantes de varios equipos de las cinco principales ligas europeas, en relación con algunos de nuestros jóvenes jugadores, entre ellos Kostić, y que he dejado claro a todos que todos nuestros jugadores tienen cláusulas de rescisión multimillonarias y que la política del club es valorar adecuadamente su talento y su potencial futbolístico. Opino que con esta venta se ha creado un peligroso precedente, que tendrá un impacto extremadamente negativo en la percepción del valor de nuestros jóvenes jugadores en el mercado futbolístico».
LA REPLICA DEL PARTIZAN
También a través del portal sportske.net, ha llegado rápidamente el comunicado de respuesta de la directiva del Partizan de Belgrado en relación con las acusaciones vertidas por Predrag Mijatović: «En relación con el comunicado de prensa difundido por el vicepresidente de asuntos deportivos, el señor Predrag Mijatović, informamos al público de que el miércoles el club ofrecerá respuestas completas y detalladas a todas las acusaciones allí contenidas.En esa ocasión, se aclararán con mayor detalle su anterior función en la administración, el apoyo incondicional del que gozó durante un tiempo, así como los problemas surgidos a raíz de algunas decisiones y de los resultados deportivos obtenidos. Al mismo tiempo, consideramos que, en este momento, resulta difícil comprender que se reabran debates sobre las funciones individuales en la esfera pública, teniendo en cuenta que las prioridades del club son el cumplimiento de todas las obligaciones y la superación satisfactoria del proceso de supervisión de la UEFA. Teniendo en cuenta que mañana vence el plazo para el cumplimiento de las rigurosas condiciones previstas por el sistema de supervisión de la UEFA, informamos al público de que la dirección del Partizan Football Club está plenamente centrada en el cumplimiento de todas las obligaciones necesarias hoy y mañana, con el objetivo de llevar a buen término este proceso».
EL ANTECEDENTE DE ANDRÉ
Pero, ¿qué había pasado con André, el centrocampista nacido en 2006 que actualmente juega en el Corinthians y por el que el club rossonero estaba convencido de haber llegado a un acuerdo por 15 millones de euros más bonificaciones? Justo cuando el director general Giorgio Furlani había llegado a un acuerdo con la directiva del club brasileño para adelantarse a la competencia del Benfica y el Atlético de Madrid, bajo la presión de sus propios aficionados —enfurecidos por la posible marcha de uno de los mejores talentos de los últimos años—, el presidente del Timao, Osmar Stabile, bloqueó el acuerdo. Exigiendo una cifra superior a los 25 millones de euros y arriesgándose a provocar un litigio con el Milan, dispuesto a hacer valer su palabra y el preacuerdo con sus directivos ante la FIFA. Una eventualidad que posteriormente se evitó y que llevó al club italiano a retirarse de las negociaciones.