Ha comenzado oficialmente el parón por los partidos internacionales: unos sueñan con ir al Mundial, otros se preparan para ello y otros se quedan en casa esperando un giro de tuerca a corto plazo. El Milan ha cedido a un buen número de jugadores, lo que mantiene alto su peso a nivel internacional, pero, al mismo tiempo, Allegri podrá trabajar con un buen grupo de jugadores de cara al crucial partido contra el Nápoles en el Maradona el próximo 6 de abril. A continuación, la guía completa de todos los rossoneri convocados por sus respectivas selecciones nacionales:
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Milán, la guía completa de los jugadores convocados por sus selecciones nacionales: estos son los que se quedan en Milanello con Allegri
Se ha desatado el caos
Francia disputará dos partidos de alto nivel contra Brasil (26 de marzo) y Colombia (29 de marzo). Didier Deschamps ha convocado a los jugadores del AC Milan Mike Maignan y Adrien Rabiot, mientras que Christopher Nkunku y Youssouf Fofana se quedan fuera.
NINGÚN AZUL
Rino Gattuso, seleccionador de Italia, no ha incluido a ningún jugador del Milan en la convocatoria para el partido de repesca del Mundial del jueves por la noche contra Irlanda del Norte. Queda excluido Davide Bartesaghi, convocado por la selección sub-21, en contra de lo que indicaban los últimos rumores. Tampoco figuran en la lista Samuele Ricci y Matteo Gabbia, que aún se está recuperando de la operación quirúrgica a la que se sometió el mes pasado.
¡TOMORI HA VUELTO!
Thomas Tuchel ha convocado, tras tres años de ausencia, a Fikayo Tomori, mientras que Ruben Loftus-Cheek se queda fuera para los partidos en casa contra Uruguay (27 de marzo) y Japón (31 de marzo).
Strahinja Pavlovic figura en la lista de convocados de Serbia, que no se clasificó para el Mundial, para la doble jornada de amistosos contra Catar (26 de marzo) y España (27 de marzo).
BELGIO ROJO Y NEGRO
Koni De Winter y Alexis Saelemaekers han sido convocados por la selección belga para los dos partidos amistosos que se disputarán en Estados Unidos contra la selección local (28 de marzo) y México (1 de abril).
Pulisic sí, Leao no
La noticia ha llegado según lo previsto: Rafael Leão ha sido descartado por la selección de Portugal para los partidos contra Estados Unidos y México debido a una recaída en su lesión en el aductor. Por su parte, Christian Pulisic sí está convocado y se enfrentará a la Bélgica de De Winter y Saelemakers el 28 de marzo con EE. UU. y luego a la Portugal del 1 de abril. Santiago Giménez no ha sido convocado por México para los dos partidos contra Portugal (domingo 29 de marzo) y Bélgica (1 de abril) y podrá prepararse al máximo para el partido contra el Nápoles del próximo 6 de abril.
Luka Modric liderará a Croacia en los amistosos contra Colombia (27 de marzo) y Brasil (1 de abril). Alemania no contará con Fullkrug, que se quedará en Milanello para mejorar su estado físico de cara al final de la temporada.