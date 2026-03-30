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Emanuele Tramacere

Traducido por

Milán, interés por Bellanova: contactos con su entorno y con el Atalanta; existe la bonificación por la lista

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R. Bellanova
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Allegri quiere al menos un refuerzo para la banda que esté listo para jugar

El Milan ya está pensando en el futuro y, de cara a la próxima temporada, independientemente de cuál sea la posición final en este campeonato, quiere formar una plantilla a la altura para poder competir en tres frentes.


Massimiliano Allegri ya ha elaborado una lista de objetivos y, sobre todo, ha señalado las zonas del campo en las que hay mayor necesidad de inversiones. Entre ellas se encuentra también la línea de laterales, con el objetivo de incorporar a la plantilla un jugador polivalente que pueda jugar tanto como lateral en un sistema de tres defensas como en una línea defensiva de cuatro. Y en este contexto se inscriben los contactos con Raoul Bellanova.


  • RECHAZADO ESTUPINÁN, SOLO DOS ASUNTOS SEGUROS

    A pesar del gol en el derbi, Allegri ha descartado prácticamente a Pervis Estupinan y considera que solo Alexis Saelemaekers y Davide Bartesaghi están a la altura de su Milan para la próxima temporada. De ahí la decisión de pedir a Tare y Furlani que incorporen al menos un lateral, a ser posible derecho, si no se consigue colocar en el mercado al exjugador del Brighton para que se alterne con el belga, que también podría jugar más adelantado.

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  • CONTACTOS DE BELLANOVA

    Según informa Tuttosport, de ahí surge la idea de tantear el terreno para fichar a Bellanova. Desde que llegó al Atalanta, el lateral italiano Raffaele Palladino ha perdido protagonismo en la jerarquía del equipo, se ha quedado fuera de la selección y desea tener más minutos.


    Ha habido contactos tanto con el entorno del jugador como entre los clubes y el Atalanta, que, sin embargo, no puede rebajar en exceso el precio de su traspaso. De hecho, para traerlo a Bérgamo desde el Torino, la familia Percassi desembolsó 25 millones de euros al comienzo de la temporada pasada.

  • HAY BONIFICACIÓN POR LISTAS

    Bellanova no es un nombre nuevo para el Milan, ya que el lateral, nacido en 2000, es a todos los efectos un producto de la cantera rossonera, a pesar de su temprana marcha al Burdeos por un millón de euros durante el verano de 2019.


    Un dato importante, ya que el exjugador del Inter entraría en esa lista de jugadores «formados en la cantera» que facilitan la elaboración de las plantillas para la Serie A y la Liga de Campeones.


    A día de hoy, el Milan cuenta para la lista de «jugadores de la cantera» con Gabbia, Bartesaghi y Torriani, y Bellanova ocuparía, en ese caso, la cuarta plaza.



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