A continuación, las decisiones del Juez Deportivo tras la 28ª jornada de la Serie A. Cabe destacar especialmente las decisiones sobre el derbi Milan-Inter 1-0: además dela suspensión de Adrien Rabiot, también se imponen dos multas al Milan, una multa a un directivo del Inter (Dario Baccin, por criticar de forma irrespetuosa una decisión arbitral de Doveri) y una suspensión más una multa a un preparador físico del Milan (Simone Folletti).
Milan-Inter, Rabiot sancionado y multa a los rossoneri por cánticos contra dos jugadores del Inter
JUGADORES DESCALIFICADOS
JUGADORES EXPULSADOS
SANCIONADOS CON UN DÍA DE SUSPENSIÓN EFECTIVA Y MULTA DE
10 000,00 €
PEZZELLA Giuseppe (Cremonese): por haber criticado de forma irrupta, al final del partido, en el terreno de juego, la actuación arbitral, dirigiendo expresiones irrespetuosas al director de partido.
JUGADORES NO EXPULSADOS
SANCIONADO CON UN PARTIDO DE SUSPENSIÓN
ESPOSITO Sebastiano (Cagliari): por comportamiento antirreglamentario en el campo; ya amonestado (quinta sanción).
FERGUSON Lewis (Bologna): por conducta antideportiva hacia un adversario; ya amonestado (quinta sanción).
MASINI Patrizio (Génova): por conducta antideportiva hacia un adversario; ya amonestado (quinta sanción).
NDICKA Obite Evan (Roma): por conducta antideportiva hacia un adversario; ya amonestado (quinta sanción).
RABIOT Adrien (Milán): por conducta antideportiva hacia un adversario; ya amonestado (quinta sanción).
MULTAS A EMPRESAS
Multa de 22 000,00 €: al club MILAN por responsabilidad objetiva, por haber provocado injustificadamente un retraso de dos minutos durante la segunda parte; reincidencia reiterada y continuada.
Multa de 8.000,00 €: al club MILAN por haber incitado a sus seguidores, durante el partido, a corear repetidamente insultos contra dos jugadores del equipo contrario; además, en el minuto 47 de la primera parte, por haber dirigido un haz de luz láser hacia un jugador del equipo contrario; sanción atenuada según el art. 29, apartado 1, letra b) del CGS.
Multa de 3.000,00 €: al club BOLOGNA por haber lanzado sus seguidores, durante el partido, tres bengalas al terreno de juego; sanción atenuada en virtud del artículo 29, apartado 1, letra b), del CGS.
Multa de 2000,00 €: al club GENOA por haber lanzado sus seguidores, en el minuto 7 de la segunda parte, un humo al terreno de juego; sanción atenuada según el art. 29, apartado 1, letra b) del CGS.
Multa de 2.000,00 €: al club LECCE por haber lanzado sus seguidores, en el minuto 1 de la primera parte, dos bengalas al terreno de juego; sanción atenuada según el art. 29, apartado 1, letra b) del CGS.
DIRIGENTES
NO EXPULSADOS
MULTA DE 10 000,00 €
BACCIN Dario (Inter): por haber criticado repetidamente y de forma irrespetuosa una decisión arbitral al final del partido, en los vestuarios, con actitud arrogante.
PREPARADORES FÍSICOS
EXPULSADOS
DESCALIFICACIÓN POR UN DÍA EFECTIVO DE COMPETICIÓN Y MULTA DE
5.000,00
FOLLETTI Simone (Milan): por levantarse del banquillo adicional en el minuto 44 de la segunda parte y protestar de forma ostensible una decisión arbitral dirigiendo expresiones irrespetuosas al árbitro.