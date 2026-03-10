JUGADORES EXPULSADOS

SANCIONADOS CON UN DÍA DE SUSPENSIÓN EFECTIVA Y MULTA DE

10 000,00 €

PEZZELLA Giuseppe (Cremonese): por haber criticado de forma irrupta, al final del partido, en el terreno de juego, la actuación arbitral, dirigiendo expresiones irrespetuosas al director de partido.

JUGADORES NO EXPULSADOS

SANCIONADO CON UN PARTIDO DE SUSPENSIÓN

ESPOSITO Sebastiano (Cagliari): por comportamiento antirreglamentario en el campo; ya amonestado (quinta sanción).

FERGUSON Lewis (Bologna): por conducta antideportiva hacia un adversario; ya amonestado (quinta sanción).

MASINI Patrizio (Génova): por conducta antideportiva hacia un adversario; ya amonestado (quinta sanción).

NDICKA Obite Evan (Roma): por conducta antideportiva hacia un adversario; ya amonestado (quinta sanción).

RABIOT Adrien (Milán): por conducta antideportiva hacia un adversario; ya amonestado (quinta sanción).