Milán, Giménez sorprende: se encamina hacia la convocatoria contra la Lazio

Milán, vuelve Giménez: el mexicano ha vuelto al campo tras la operación de tobillo del 19 de diciembre.

El calvario de Santiago Giménez llega a su fin. Bebote se ha recuperado de la lesión en el tobillo derecho que arrastraba desde hacía tiempo. Después de que la terapia conservadora no diera los resultados esperados, el 19 de diciembre fue operado en Ámsterdam, Países Bajos. No ha pisado el campo desde el 28 de octubre, día del 1-1 en Bérgamo contra el Atalanta. Ayer, su regreso al grupo fue recibido con gran entusiasmo por sus compañeros. Santi siempre se ha mantenido unido al equipo rossonero, aunque fuera desde la grada. 

    Se necesita tiempo para volver al 100 % de la forma física, pero la base de partida es excelente, sin duda superior a lo esperado. Santiago Giménez dio señales importantes en la sesión de ayer, trabajando bien y con intensidad. La motivación puede marcar la diferencia y, para el exjugador del Feyenoord, es alta por dos razones: ir al Mundial con México y ganarse la confirmación para la próxima temporada con el Rossonero. Para Santi ha llegado el momento de la revancha, de demostrar todo su valor. 

    El domingo por la noche, el Milan se enfrentará al Lazio en el Olimpico en un partido fundamental para alimentar las esperanzas de lo que sería una sensacional remontada en la lucha por el Scudetto frente a un Inter que cuenta con una ventaja considerable de 7 puntos. Lo hará sin Rabiot, sancionado por el juez deportivo tras la tarjeta amarilla recibida en el derbi, pero con Giménez: el internacional mexicano, salvo sorpresas, será convocado para el partido contra los chicos del entrenador Sarri.

