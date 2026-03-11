Milán, Giménez sorprende: se encamina hacia la convocatoria contra la Lazio

Milán, vuelve Giménez: el mexicano ha vuelto al campo tras la operación de tobillo del 19 de diciembre.

El calvario de Santiago Giménez llega a su fin. Bebote se ha recuperado de la lesión en el tobillo derecho que arrastraba desde hacía tiempo. Después de que la terapia conservadora no diera los resultados esperados, el 19 de diciembre fue operado en Ámsterdam, Países Bajos. No ha pisado el campo desde el 28 de octubre, día del 1-1 en Bérgamo contra el Atalanta. Ayer, su regreso al grupo fue recibido con gran entusiasmo por sus compañeros. Santi siempre se ha mantenido unido al equipo rossonero, aunque fuera desde la grada.