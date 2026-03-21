Milán, Giménez: «Por fin estoy bien, echaba de menos el campo. ¿Goles? No quiero presionarme. Y creemos en el Scudetto»

CONDICIÓN FÍSICA - «Me encuentro muy bien, echaba de menos el campo. Ha sido un largo camino, lleno de altibajos. Por fin estoy de vuelta en el campo; tuve algunos problemas con el tobillo, pero ahora todo va bien».





SCUDETTO - «Siempre creemos en ello, pero ahora pensamos partido a partido y lo más importante es estar siempre preparados, sin pensar en el futuro. Cuando volvamos de los compromisos con las selecciones nacionales tendremos que estar concentrados».





SIN GOLES - «No quiero presionarme, solo quiero ayudar al equipo a ganar, que es lo más importante. El resto vendrá solo».





ALLEGRI - «Nos ayuda mucho, pero lo más importante es jugar para el equipo. Él está contento con nosotros, siempre nos lo dice».