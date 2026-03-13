Milán, Estupinan por delante de Bartesaghi: estas son las decisiones de Allegri de cara al partido contra la Lazio

La decisión más delicada que debe tomar Allegri de cara al partido contra la Lazio sigue siendo la del lateral izquierdo. En estos momentos, el técnico de Livorno parece inclinarse por dar la titularidad al héroe del derbi, Estupinan, quien, por lo tanto, parte con ventaja en la pugna con Bartesaghi. Hay mucha curiosidad por la elección también por lo que cambiaría a nivel táctico: el ecuatoriano se muestra mucho más seguro en fase de posesión que cuando tiene que defender; con él en el campo (y sin Rabiot, nota del editor), el Diavolo sería un equipo menos equilibrado y más ofensivo.